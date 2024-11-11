Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 25 Triệu

Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Quản lý thiết kế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Mức lương
11 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- |||||,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 11 - 25 Triệu

-Giám sát xây dựng:
Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;
Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;
Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà Cung cấp;
Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách;
Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công
-QS, QA/QC
-Shopdrawing xây dựng

Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Cầu đường, KTXD ...;
Chấp nhận sinh viên mới ra trường;
Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng;
Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Nói không với CHẬM LƯƠNG
Lương thưởng cạnh tranh
Môi trường làm việc tốt nhất ngành xây dựng
Bảo hiểm Bảo Việt
Thưởng KPIs hấp dẫn
Lương tháng 13
Thưởng công trình
Du lịch nước ngoài
Teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng CP2.08.04 tầng 8 tháp 2, Khu Văn Phòng số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-giam-sat-thiet-ke-thu-nhap-11-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job262557
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm An Nam Design And Build
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 13 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
An Nam Design And Build
Hạn nộp: 02/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Hạn nộp: 08/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm An Nam Design And Build
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 13 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng
An Nam Design And Build
Hạn nộp: 02/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH SX - XD - TM HOA GIANG
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 12 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BÌNH DÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Aa Group Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Hạn nộp: 08/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Tuyển Quản lý/Giám sát thiết kế thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất