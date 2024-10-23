Tuyển Sản xuất Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 35 Triệu

Tuyển Sản xuất Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 35 Triệu

Goertek Vina
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Goertek Vina

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Goertek Vina

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

1. Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể hàng hóa kho luân chuyển xưởng, kho 5S & quản lý nhân sự
2. Kế toán và xử lý lệnh sản xuất để đảm bảo kế toán dây chuyền sản xuất và chứng từ kế toán hệ thống chính xác. Các tài khoản và dữ kiện nhất quán, quản lý công đơn kịp thời
3. Quản lý tồn kho, xác nhận hàng ngày theo bảng tồn kho do dây chuyền sản xuất cung cấp. Tìm hiểu và phân tích các trường hợp bất thường về hàng tồn kho, gửi email, trao đổi với người giám sát sản xuất để kịp thời xử lý và theo dõi tiến độ, đảm bảo không bị lỗ vào cuối tháng
4. Quản lý sản phẩm phế phẩm, phế phẩm: Xác nhận số lượng sản phẩm phế liệu trên dây chuyền sản xuất hàng ngày và xây dựng biện pháp quản lý phân loại sản phẩm phế liệu

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ cao đẳng trở lên
2. Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung
3. Có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý kho
4. Có khả năng phân tích, sắp xếp dữ liệu và hiểu chính sách xuất nhập khẩu

Tại Goertek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng Lương,thưởng,chế độ tốt
Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên
Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng
Lương,thưởng,chế độ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Goertek Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Goertek Vina

Goertek Vina

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

