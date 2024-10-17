Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô H12

- KCN Quế Võ I, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động hành chính của công ty, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trơn tru, hiệu quả. Quản lý, điều phối và giám sát công việc của nhân viên trong phòng hành chính: bếp ăn, điều xe, lễ tân, đồng phục, mua sắm....... Quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của phòng hành chính. Xây dựng và triển khai các quy chế, quy định, quy trình quản lý hành chính của công ty. Quản lý, theo dõi và xử lý các công việc liên quan đến văn bản, hồ sơ, tài liệu của công ty. Quản lý, theo dõi và xử lý các công việc liên quan đến nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chấm công, lương thưởng, bảo hiểm, ... Phân tích số liệu, báo cáo tình hình hoạt động của phòng hành chính, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động. Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển của công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động hành chính của công ty, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trơn tru, hiệu quả.
Quản lý, điều phối và giám sát công việc của nhân viên trong phòng hành chính: bếp ăn, điều xe, lễ tân, đồng phục, mua sắm.......
Quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của phòng hành chính.
Xây dựng và triển khai các quy chế, quy định, quy trình quản lý hành chính của công ty.
Quản lý, theo dõi và xử lý các công việc liên quan đến văn bản, hồ sơ, tài liệu của công ty.
Quản lý, theo dõi và xử lý các công việc liên quan đến nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chấm công, lương thưởng, bảo hiểm, ...
Phân tích số liệu, báo cáo tình hình hoạt động của phòng hành chính, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.
Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính, quản trị nhân sự, lập kế hoạch, phân tích số liệu. Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, đàm phán tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Nắm vững các quy định, luật pháp liên quan đến hoạt động hành chính, nhân sự. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...). Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính, quản trị nhân sự, lập kế hoạch, phân tích số liệu.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Nắm vững các quy định, luật pháp liên quan đến hoạt động hành chính, nhân sự.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).
Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Toyo Ink Compounds Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Toyo Ink Compounds Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm