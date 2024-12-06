Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Ninja Van
- Bắc Ninh: Thôn Móng Núi, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho
Bảo quản hàng hóa tại kho không bị mất, hư hỏng
Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày
Hỗ trợ và khắc phục sự cố của rider trong quá trình giao hàng
Duy trì chất lượng của đội xe : kỷ luật, thái độ của nhân viên giao hàng và hiệu suất công việc
Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý
Quản lý trang thiết bị tại kho, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại kho
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực trong công việc
Có kinh nghiệm làm trong kho, điều hành là 1 lợi thế
Khả năng giải quyết vấn đề, sắp xếp phát triển đội nhóm
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo và phát triển:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
