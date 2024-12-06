Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho

Bảo quản hàng hóa tại kho không bị mất, hư hỏng

Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày

Hỗ trợ và khắc phục sự cố của rider trong quá trình giao hàng

Duy trì chất lượng của đội xe : kỷ luật, thái độ của nhân viên giao hàng và hiệu suất công việc

Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý

Quản lý trang thiết bị tại kho, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại kho