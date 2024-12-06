Tuyển Trợ lý Ninja Van làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Ninja Van
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Ninja Van

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Ninja Van

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Thôn Móng Núi, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho
Bảo quản hàng hóa tại kho không bị mất, hư hỏng
Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày
Hỗ trợ và khắc phục sự cố của rider trong quá trình giao hàng
Duy trì chất lượng của đội xe : kỷ luật, thái độ của nhân viên giao hàng và hiệu suất công việc
Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý
Quản lý trang thiết bị tại kho, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại kho

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tốt nghiệp Trung cấp Trở lên
Chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực trong công việc
Có kinh nghiệm làm trong kho, điều hành là 1 lợi thế
Khả năng giải quyết vấn đề, sắp xếp phát triển đội nhóm

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi:
Đào tạo và phát triển:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ninja Van

Ninja Van

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

