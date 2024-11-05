Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
- Hà Nội: Tiên Du ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
- Quản trị Công tác Vệ sinh, An toàn thực phẩm tại Kho và các Station (di chuyển ra station thường xuyên để nắm bắt tình hình Kiểm soát chất lượng tại đó)
- Tham gia xây dựng và quản trị cập nhật các quy trình, quy định;
- Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ thực hiện các quy trình, quy định của Công ty từ khâu mua vào đến khi bán ra cho Khách hàng;
- Báo cáo kịp thời các trường hợp thực hiện sai quy trình, quy định lên Lãnh đạo Công ty;
- Tham mưu cho Trưởng Phòng các phương án, biện pháp điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế;
- Kiểm soát tính chính xác của các dữ liệu, thông số trên phần mềm;
- Kịp thời báo cáo và tham mưu cho cấp trên xử lý các số liệu bất thường;
- Thường xuyên giám sát các hoạt động của các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện kiểm tra đột xuất các Phòng/Ban/Bộ phận khi có yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 2-3 năm tại vị trí tương đương;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Đơn vị bán lẻ (F&B) có quy mô nhân sự từ 200 người trở lên;
- Sử dụng thành thào tin học văn phòng;
- Có kỹ năng báo cáo, phân tịch;
- Có kỹ năng giao tiếp, kiểm tra, giám sát;
- Trung thực, nhiệt tình và chịu khó
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
- Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;
- Được hưởng 18 ngày phép (12 ngày phép năm và 6 ngày phép ốm);
- Được tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc theo Quy định của Nhà nước (full lương);
- Có Bảo hiểm FPT Care;
- Thưởng tháng lương thứ 13;
- Đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
