Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tiên Du ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Quản trị Công tác Vệ sinh, An toàn thực phẩm tại Kho và các Station (di chuyển ra station thường xuyên để nắm bắt tình hình Kiểm soát chất lượng tại đó)

- Tham gia xây dựng và quản trị cập nhật các quy trình, quy định;

- Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ thực hiện các quy trình, quy định của Công ty từ khâu mua vào đến khi bán ra cho Khách hàng;

- Báo cáo kịp thời các trường hợp thực hiện sai quy trình, quy định lên Lãnh đạo Công ty;

- Tham mưu cho Trưởng Phòng các phương án, biện pháp điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế;

- Kiểm soát tính chính xác của các dữ liệu, thông số trên phần mềm;

- Kịp thời báo cáo và tham mưu cho cấp trên xử lý các số liệu bất thường;

- Thường xuyên giám sát các hoạt động của các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện kiểm tra đột xuất các Phòng/Ban/Bộ phận khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Chất lượng, kế toán hoặc các ngành có liên quan;

- Có kinh nghiệm 2-3 năm tại vị trí tương đương;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Đơn vị bán lẻ (F&B) có quy mô nhân sự từ 200 người trở lên;

- Sử dụng thành thào tin học văn phòng;

- Có kỹ năng báo cáo, phân tịch;

- Có kỹ năng giao tiếp, kiểm tra, giám sát;

- Trung thực, nhiệt tình và chịu khó

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 16-18 triệu/tháng; phụ cấp ăn trưa 730.000 VND

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;

- Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;

- Được hưởng 18 ngày phép (12 ngày phép năm và 6 ngày phép ốm);

- Được tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc theo Quy định của Nhà nước (full lương);

- Có Bảo hiểm FPT Care;

- Thưởng tháng lương thứ 13;

- Đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin