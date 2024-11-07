Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Mở các điểm nhận hàng (station) cho dự án Sendo Farm, phát triển tệp khách hàng tại khu vực thị trường được phân công làm việc.

- Tuyển dụng và thu hút các đối tác bán hàng để mở rộng tiếp cận thị trường;

- Tiếp cận khách hàng ở các khu chung cư, thị trường dân cư tập trung để mới khách hàng sử dụng và trải nghiệm mua hàng trên app Sendo Farm;

- Training cho các đối tác các chương trình khuyến mãi, xúc tiến bán hàng, giảm giá, đồng giá, hàng hóa mới về của Sendo Farm, để đối tác có chương trình bàn hàng đến khách hàng;

- Tạo lập và quản trị nhóm zalo khách hàng;

- Phổ biến, giải đáp và thúc đẩy thực hiện các chương trình Marketing của Công ty cho các CTV bán hàng

- Giải đáp và hỗ trợ các vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành của CTV bán hàng và Chủ Station.

- Được làm việc tại địa bàn gần nhà

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, đam mê kiếm tiền và yêu thích kinh doanh;

- Không yêu cầu kinh nghiệm, dùng thành thạo điện thoại thông minh,...

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm;

- Có phương tiện đi lại

- Chủ động trong công việc và ưu tiên có thể đi làm được luôn

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng 6tr5 + phụ cấp 1tr + Lương KPI theo tuần (dao động từ 500k-2tr/tuần) => thu nhập trên 10tr - 15tr/ tháng

- Thử việc 02 tháng, hưởng 100% lương cứng + phụ cấp;

- Được lựa chọn khu vực làm việc gần nơi sinh sống trong khu vực địa bàn

- Được đào tạo nghiệp vụ đầy đủ;

- 18 ngày phép có lương trong 01 năm;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ theo quy định của Nhà nước và bảo hiểm sức khỏe FPT Care

- Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty: du lịch, Teambuilding... (01 lần/năm);

- Không cần lên văn phòng

- Chấm công linh động trên app công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

