Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
- Bắc Ninh: Từ Sơn ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn bán hàng
Chào đón và tìm hiểu thông tin nhu cầu của khách hàng
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của công ty
Kiểm tra, đóng gói và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm/thanh toán và cảm ơn khách.
Ngoài tư vấn bán hàng, Dược Sĩ Bán Thuốc cũng cần thực hiện tốt những việc sau:
Nhận và kiểm kê hàng hoá.
Sắp xếp trưng bày hàng hoá đúng qui định theo quầy/tủ được phân công
Vệ sinh quầy kệ, khu vực bán hàng và toàn nhà thuốc theo lịch phân công.
Triển khai công tác thị trường, Hỗ trợ khai trương
Thực hiện các công tác thị trường theo sự phân công của cấp trên
Thực hiện việc hỗ trợ khai trương khi có sự điều động
Được đào tạo liên tục về kiến thức và qui trình mới
Chủ động tìm hiểu, học hỏi các sản phẩm, qui trình, qui định, chương trình của công ty ngoài giờ làm việc
Học hỏi các chương trình theo lộ trình đào tạo của Phòng đào tạo
Thực hiện nghiêm túc việc học và hoàn thành tốt các bài kiểm tra theo quy định
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc phù hợp, linh động, nghỉ 01 ngày/Tuần
Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, thăng tiến cùng với sự lớn mạnh của Công ty.
Có 12 ngày nghỉ phép/năm, lương tháng 13, nghỉ lễ tết, teambuilding...
Hỗ trợ xác nhận quá trình làm việc tại nhà thuốc để làm CCHN
Được ký kết Hợp đồng và Tham gia đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN, Công đoàn...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp Dược trở lên.
Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề Dược
Khả năng giao tiếp, tương tác với Khách hàng
Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm.
Làm việc theo Ca, xoay ca theo lịch của Nhà thuốc. (7h-15h & 15h-22h)
Nếu Bạn chưa có kinh nghiệm sẽ có lộ trình đào tạo phù hợp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
