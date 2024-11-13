Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô H12
- KCN Quế Võ I, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Quế Võ
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện nghiệp vụ mua hàng đối với công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị, máy móc, spare parts
Xử lý chứng từ thanh toán cùng các phòng ban khác
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tổt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh,...
- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất
- Thành thạo office, giao tiếp, đàm phán tốt
Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH,
Thưởng lễ tết hàng năm,
Nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
