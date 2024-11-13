Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô H12 - KCN Quế Võ I, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện nghiệp vụ mua hàng đối với công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị, máy móc, spare parts

Xử lý chứng từ thanh toán cùng các phòng ban khác

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tổt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành: kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh,...

- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất

- Thành thạo office, giao tiếp, đàm phán tốt

Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH,

Thưởng lễ tết hàng năm,

Nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

