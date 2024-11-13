Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô GD 3 - 7 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Quận Thanh Trì, TP Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh của chi nhánh

- Quản lý điều phối hoạt động và theo dõi kết quả của nhân viên Sales

- Thường xuyên báo cáo và lên kế hoạch cho tập đoàn về kinh doanh

- Phối hợp với các bộ phận hỗ trợ để thúc đẩy kinh doanh tại chi nhánh

- Ưu tiên ứng viên Khu vực Miền Trung ra Hà Nội làm việc

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có kinh nghiệm sale đại lý

- Đã từng quản lý nhóm kinh doanh

- Có kinh nghiệm quản lý từ 3 – 5 năm.

Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15 - 20 triệu thỏa thuận theo năng lực và các phụ cấp khác.

- Lương Tháng lương 13, thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, hàng tháng đánh giá KPI lương tăng từ 5%-20%.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Một năm có 12 ngày phép, nếu nghỉ không hết sẽ được công ty chi trả vào đầu năm sau.

- Quà cuối năm, quà 1/6 cho con CBNV.

- Khám sức khỏe đình kỳ hàng năm.

- Chính sách hỗ trợ tài chính (vay không lãi suất) cho CBNV khó khăn.

- Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

