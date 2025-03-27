Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 10 đường số 8, KCN Việt Nam

- Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

* Duy trì khách hàng hiện tại
* Khai thác thị trường, tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
* Phát triển doanh số bán hàng theo chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý, hàng năm
* Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận
* Chăm sóc khách hàng, phối hợp với bộ phận Kỹ thuật đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
*Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí
nhân viên kinh doanh xe nâng,
máy công nghiệp, phụ tùng

Tại Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery Thì Được Hưởng Những Gì

*Lương thỏa thuận
*Phụ cấp cơm
*Trợ cấp đi lại, điện thoại, phục cấp con nhỏ dành cho viên nữ
*Thưởng theo lợi nhuận
*Tham gia đầy đủ
BHXH,BHYT,BHTN,BHTN24/24
*Bảo hiểm sức khỏe sau 2 năm
làm việc
*Thưởng thâm niên
*12-18 ngày phép năm theo
thâm niên
*Ngày nghỉ sinh nhật, Giáng Sinh
hưởng lương
*Cơ hội thăng tiến
*Được tham gia các khóa đào tạo
phát triển
*Môi trường làm việc an toàn,
thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

