Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
- Bình Dương: 10 đường số 8, KCN Việt Nam
- Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
* Duy trì khách hàng hiện tại
* Khai thác thị trường, tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
* Phát triển doanh số bán hàng theo chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý, hàng năm
* Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận
* Chăm sóc khách hàng, phối hợp với bộ phận Kỹ thuật đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
*Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí
nhân viên kinh doanh xe nâng,
máy công nghiệp, phụ tùng
Tại Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery Thì Được Hưởng Những Gì
*Lương thỏa thuận
*Phụ cấp cơm
*Trợ cấp đi lại, điện thoại, phục cấp con nhỏ dành cho viên nữ
*Thưởng theo lợi nhuận
*Tham gia đầy đủ
BHXH,BHYT,BHTN,BHTN24/24
*Bảo hiểm sức khỏe sau 2 năm
làm việc
*Thưởng thâm niên
*12-18 ngày phép năm theo
thâm niên
*Ngày nghỉ sinh nhật, Giáng Sinh
hưởng lương
*Cơ hội thăng tiến
*Được tham gia các khóa đào tạo
phát triển
*Môi trường làm việc an toàn,
thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI