Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 10 đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

* Duy trì khách hàng hiện tại

* Khai thác thị trường, tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

* Phát triển doanh số bán hàng theo chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý, hàng năm

* Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận

* Chăm sóc khách hàng, phối hợp với bộ phận Kỹ thuật đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

*Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí

nhân viên kinh doanh xe nâng,

máy công nghiệp, phụ tùng

Tại Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery Thì Được Hưởng Những Gì

*Lương thỏa thuận

*Phụ cấp cơm

*Trợ cấp đi lại, điện thoại, phục cấp con nhỏ dành cho viên nữ

*Thưởng theo lợi nhuận

*Tham gia đầy đủ

BHXH,BHYT,BHTN,BHTN24/24

*Bảo hiểm sức khỏe sau 2 năm

làm việc

*Thưởng thâm niên

*12-18 ngày phép năm theo

thâm niên

*Ngày nghỉ sinh nhật, Giáng Sinh

hưởng lương

*Cơ hội thăng tiến

*Được tham gia các khóa đào tạo

phát triển

*Môi trường làm việc an toàn,

thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin