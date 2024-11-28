Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1, KĐT Nam Cường, Cổ nhuế 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường

- Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, và phát triển khách hàng tiềm năng.

- Tiến hành các giao dịch kinh doanh hàng ngày với khách hàng (tư vấn, báo giá, lên đơn hàng...)

- Phân tích tình hình thị trường, theo dõi doanh số bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Sản phẩm kinh doanh: các sản phẩm máy móc ngành thép, inox, mạ kẽm, linh phụ kiện của máy ...

Yêu Cầu Công Việc

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

- Biết lái ô tô và có bằng lái ô tô là một lợi thế.

- Có khả năng thương thuyết, đàm phán để ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương = Lương cứng + lương kinh doanh + thưởng hàng năm (theo kết quả kinh doanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT

