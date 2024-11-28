Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT1, KĐT Nam Cường, Cổ nhuế 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường
- Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, và phát triển khách hàng tiềm năng.
- Tiến hành các giao dịch kinh doanh hàng ngày với khách hàng (tư vấn, báo giá, lên đơn hàng...)
- Phân tích tình hình thị trường, theo dõi doanh số bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Sản phẩm kinh doanh: các sản phẩm máy móc ngành thép, inox, mạ kẽm, linh phụ kiện của máy ...
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
- Biết lái ô tô và có bằng lái ô tô là một lợi thế.
- Có khả năng thương thuyết, đàm phán để ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương = Lương cứng + lương kinh doanh + thưởng hàng năm (theo kết quả kinh doanh)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
