Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu CX1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và tìm kiếm khách hàng tiểm năng
Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường
Duy trì và phát triển nguồn khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy
Tối thiểu dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành dịch vụ hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị;
Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;
Trung thực, năng động, sức khỏe tốt;
Cam kết doanh thu dự kiến đạt được (KPI);
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thị trường về dịch vụ hiệu chuẩn/kiểm đinh, tư vấn đào tạo nghiệp vụ đo lường

Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ
Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động
Có phụ cấp ăn, đi lại và thưởng
Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Được tham gia vào các khóa đào tạo và hội thảo liên quan đến ngành nghề và kỹ năng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu CX1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội/ Văn phòng phía Nam: Nhà B, số 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

