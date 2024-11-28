Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu CX1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển và tìm kiếm khách hàng tiểm năng
Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường
Duy trì và phát triển nguồn khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy
Tối thiểu dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành dịch vụ hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị;
Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;
Trung thực, năng động, sức khỏe tốt;
Cam kết doanh thu dự kiến đạt được (KPI);
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thị trường về dịch vụ hiệu chuẩn/kiểm đinh, tư vấn đào tạo nghiệp vụ đo lường
Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ
Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động
Có phụ cấp ăn, đi lại và thưởng
Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Được tham gia vào các khóa đào tạo và hội thảo liên quan đến ngành nghề và kỹ năng cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
