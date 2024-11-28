Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CX1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và tìm kiếm khách hàng tiểm năng

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường

Duy trì và phát triển nguồn khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy

Tối thiểu dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành dịch vụ hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị;

Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;

Trung thực, năng động, sức khỏe tốt;

Cam kết doanh thu dự kiến đạt được (KPI);

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm thị trường về dịch vụ hiệu chuẩn/kiểm đinh, tư vấn đào tạo nghiệp vụ đo lường

Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ

Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động

Có phụ cấp ăn, đi lại và thưởng

Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Được tham gia vào các khóa đào tạo và hội thảo liên quan đến ngành nghề và kỹ năng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

