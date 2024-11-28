Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: VISIP 1, 19 hữu nghị, thuận an, bình dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tìm hiểu các công việc liên quan đến kỹ thuật, các sản phẩm mới
- Xây dựng, cải tạo môi trường làm việc
- Làm các thí nghiệm cải thiện chất lượng kiện đúc
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên nghành cơ khí hoặc vật liệu, hóa học, kỹ thuật
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc
- Khả năng giao tiếp tốt
- Tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Chịu được áp lực
- Tính siêng năng, cẩn thận, gọn gàng
- Tiếng Hoa giao tiếp cơ bản (HSK3 trở lên)
Lưu ý: Khi nộp CV xin vui lòng nộp bằng tiếng Trung hoặc CV thể hiện có tiếng Trung ở trong

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm
- Du lịch hàng năm
- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

