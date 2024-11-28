Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: VISIP 1, 19 hữu nghị, thuận an, bình dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Tìm hiểu các công việc liên quan đến kỹ thuật, các sản phẩm mới
- Xây dựng, cải tạo môi trường làm việc
- Làm các thí nghiệm cải thiện chất lượng kiện đúc
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên nghành cơ khí hoặc vật liệu, hóa học, kỹ thuật
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc
- Khả năng giao tiếp tốt
- Tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Chịu được áp lực
- Tính siêng năng, cẩn thận, gọn gàng
- Tiếng Hoa giao tiếp cơ bản (HSK3 trở lên)
Lưu ý: Khi nộp CV xin vui lòng nộp bằng tiếng Trung hoặc CV thể hiện có tiếng Trung ở trong
Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm
- Du lịch hàng năm
- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
