Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu
Số lượng tuyển 6 người

Địa điểm làm việc - Bình Dương: VISIP 1, 19 hữu nghị, thuận an, bình dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tìm hiểu các công việc liên quan đến kỹ thuật, các sản phẩm mới

- Xây dựng, cải tạo môi trường làm việc

- Làm các thí nghiệm cải thiện chất lượng kiện đúc

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên nghành cơ khí hoặc vật liệu, hóa học, kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc

- Khả năng giao tiếp tốt

- Tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Chịu được áp lực

- Tính siêng năng, cẩn thận, gọn gàng

- Tiếng Hoa giao tiếp cơ bản (HSK3 trở lên)

Lưu ý: Khi nộp CV xin vui lòng nộp bằng tiếng Trung hoặc CV thể hiện có tiếng Trung ở trong

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm

- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)

- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn

- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động

- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm

- Du lịch hàng năm

- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)

- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên

- Trợ cấp nuôi con nhỏ,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

