Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Tây Lân, KP7, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Phụ trách bán hàng tại doanh nghiệp (máy hàn điện tử, máy cắt, máy công cụ,...) phụ trách quản lý các khu vực như sau:

+ Sale các đại lý khu vực Miền Đông các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa vũng Tàu, Đồng Nai

+ Sale các đại lý khu vực Miền Tây các tỉnh : Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới

- Triển khai các chương trình Marketing tại các doanh nghiệp để phát triển thương hiệu sản phẩm.

- Truyền thông chính sách kinh doanh đến khách hàng.

- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

- Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 9 triệu – 20 triệu

- Lương Tháng lương 13, thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm,

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Một năm có 12 ngày phép, nếu nghỉ không hết sẽ được công ty chi trả vào đầu năm sau.

- Quà 8.3, 20.10.

- Quà cuối năm, quà 1.6 cho con CBNV.

- Khám sức khỏe đình kỳ hàng năm.

- Chính sách hỗ trợ tài chính (vay không lãi suất) cho CBNV khó khăn.

- Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 (7h30-16h30)

Địa điểm làm việc: 38 Tây Lân, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

