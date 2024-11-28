Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38 Tây Lân, KP7, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Phụ trách bán hàng tại doanh nghiệp (máy hàn điện tử, máy cắt, máy công cụ,...) phụ trách quản lý các khu vực như sau:
+ Sale các đại lý khu vực Miền Đông các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa vũng Tàu, Đồng Nai
+ Sale các đại lý khu vực Miền Tây các tỉnh : Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
- Triển khai các chương trình Marketing tại các doanh nghiệp để phát triển thương hiệu sản phẩm.
- Truyền thông chính sách kinh doanh đến khách hàng.
- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
- Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 9 triệu – 20 triệu
- Lương Tháng lương 13, thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm,
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Một năm có 12 ngày phép, nếu nghỉ không hết sẽ được công ty chi trả vào đầu năm sau.
- Quà 8.3, 20.10.
- Quà cuối năm, quà 1.6 cho con CBNV.
- Khám sức khỏe đình kỳ hàng năm.
- Chính sách hỗ trợ tài chính (vay không lãi suất) cho CBNV khó khăn.
- Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 (7h30-16h30)
Địa điểm làm việc: 38 Tây Lân, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 38 Tây Lân, KP7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thi-truong-thu-nhap-9-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job258476
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CHESS PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu Gốm sứ Dohacemex làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu Gốm sứ Dohacemex
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Thiết Bị Cường Anh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH Thiết Bị Cường Anh
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MODULE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MODULE
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DTRACK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DTRACK
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên DŨng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên DŨng
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH ADOBUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH ADOBUS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CRISNAM VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CRISNAM VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TOP FLOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOP FLOW
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm