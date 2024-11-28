Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 12, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường, sân bay, thuỷ điện, cảng biển, khai khoáng, các nhà máy.
- Tiếp cận, thiết lập, duy trì quan hệ bền vững với các doanh nghiệp.
- Nhận diện các nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị từ các doanh nghiệp trong địa bàn.
- Định kỳ thăm khách hàng tại địa bàn phụ trách.
- Tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp.
- Đàm phán ký kết hợp đồng.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến bàn giao thiết bị.
- Theo dõi, đôn đốc xử lý công nợ cho các hợp đồng đã ký.
- Phối hợp với phòng như dịch vụ xử lý các khiếu lại của khách hàng.
- Thường xuyên và định kỳ tìm kiếm các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mới nhằm nhận diện đối tượng khách hàng tiềm năng..

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế hoặc kỹ thuật.
- Nam , Nữ tuổi < 30

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Lương cơ bản cao: 8-12 triệu/ tháng (Thu nhập lên đến 80tr)
Lương doanh số: Hấp dẫn, cơ chế rõ ràng, (không giới hạn)
Cơ chế thưởng, hoa hồng rõ ràng.
Phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc được đánh giá:
Thưởng Quý, năm. Thưởng tết từ 1-3 tháng lương dựa theo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Du lịch cùng Công ty;
- Chế độ bảo hiểm: Đóng bảo hiểm toàn bộ lương cơ bản.
- Nghỉ phép, lễ,...theo quy định của bộ luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tháp Tây, Tòa Nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

