Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường, sân bay, thuỷ điện, cảng biển, khai khoáng, các nhà máy.

- Tiếp cận, thiết lập, duy trì quan hệ bền vững với các doanh nghiệp.

- Nhận diện các nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị từ các doanh nghiệp trong địa bàn.

- Định kỳ thăm khách hàng tại địa bàn phụ trách.

- Tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp.

- Đàm phán ký kết hợp đồng.

- Xử lý các vấn đề liên quan đến bàn giao thiết bị.

- Theo dõi, đôn đốc xử lý công nợ cho các hợp đồng đã ký.

- Phối hợp với phòng như dịch vụ xử lý các khiếu lại của khách hàng.

- Thường xuyên và định kỳ tìm kiếm các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mới nhằm nhận diện đối tượng khách hàng tiềm năng..