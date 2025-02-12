Tuyển Quản lý kinh doanh NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 102c Nguyễn Văn Cừ , P Nguyễn Cư Trinh , Q1 , Tp HCM
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Nhiệm Vụ Chính
• Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm
• Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng
• Tổ chức, hoạch định và huấn luyện đội ngũ
• Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy đủ & chuyên nghiệp của đội ngũ các Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cấp Cao (PLC) và các Quyền Quản lý Kinh doanh (ABM)
• Giám sát các hoạt động của các PLC và ABM
• Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
• Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân và đội nhóm phù hợp với Kênh Đại lý Toàn thời gian- Nous By Sun Life
• Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng
Yêu Cầu Công Việc
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ từ 5 nhân viên trở lên
Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam
