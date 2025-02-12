Tuyển Quản lý kinh doanh NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102c Nguyễn Văn Cừ , P Nguyễn Cư Trinh , Q1 , Tp HCM

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Nhiệm Vụ Chính
• Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm
• Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng
• Tổ chức, hoạch định và huấn luyện đội ngũ
• Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy đủ & chuyên nghiệp của đội ngũ các Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cấp Cao (PLC) và các Quyền Quản lý Kinh doanh (ABM)
• Giám sát các hoạt động của các PLC và ABM
• Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
• Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân và đội nhóm phù hợp với Kênh Đại lý Toàn thời gian- Nous By Sun Life
• Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 25 - 45 tuổi
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ từ 5 nhân viên trở lên

Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

NOUS By Sun Life - Sun Life Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

