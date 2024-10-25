Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 60 Triệu

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

• Xây dựng, phát triển, giám sát và quản lý đội nhóm
• Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh. Lập kế hoạch tuyển dụng. Tổ chức, hoạch định và huấn luyện
• Xây dựng & đảm bảo hình ảnh cũng như chất lượng tư vấn đầy đủ & chuyên nghiên của đội ngũ các Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cấp Cao (PLC)
• Giám sát các hoạt động của các PLC
• Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
• Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân và đội nhóm phù hợp với Kênh Đại lý Toàn thời gian Nous By Sun Life
• Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ, trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng phát triển khách hàng mới tiềm năng

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi: 25-40 tuổi
- Có 1 năm kinh nghiệm
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên
• Ngoại hình & tác phong chuyên nghiệp
• Kỹ năng tuyển dụng và đào tạo đội nhóm
• Kỹ năng quản lý, tư vấn bán hàng & chăm sóc Khách hàng.
• Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công viên
• Thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý và làm việc trong các ngành: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục...

Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hàng tháng; 30.000.000 VND
• Được hỗ trợ 15 triệu trang bị laptop làm việc và chi phí gửi xe, điện thoại là 900.000 VND
• Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm
• Bảo hiểm sức khỏe VIP & kiểm tra sức khỏe hàng năm
• Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh
• Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.
• Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước.
• Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp & sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Floor 22th, Capital Palace, 29 Lieu Giai, Ba Dinh Dist, Hanoi City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

