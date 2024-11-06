Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1812 Võ Văn Kiệt, P. An lạc Quận Bình Tân, HCM, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Lên kế hoạch, định hướng kinh doanh cho nhân sự và chỉ tiêu bản thân
. Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng của công ty
· Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.
· Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, onboarding nhân viên mới
· Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ, đào tạo cho nhân viên
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tuổi từ 26 trở lên
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
· Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi.
· Tiền lương: Lương cơ bản 13tr + hoa hồng + chuyên cần
· Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
· Tham gia các hoạt động giao lưu tập thể định kỳ.
· Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
