Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậch Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Cộng Hòa, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

-Mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu: Gỗ nguyên liệu, sắt thép, thép không gỉ,

-Đã có danh sách khách hàng, Quản lý khách hàng cũ

-Soạn báo giá (Form sẵn), soạn list hàng, gửi Báo giá cho khách hàng, Tư vấn khách hàng, Qua Điện thoại, Qua mạng xã hội, gặp trực tiếp...., Cộng tác viên tự lên kế hoạch làm việc, tự quản lý thời gian, công tác viên có thể làm thêm các công việc khác

- Lên đơn hàng, Ký Hợp đồng bán hàng

-Theo dõi các chứng từ hàng hóa

-Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa

-Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng

-Nơi làm việc: Hà nội

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng trở lên, Chuyên nghành kinh doanh, thương mại, marketing.

-Có tốt thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng

-Sử dụng thành thạo máy tính, các chương trình vi tính văn phòng, e.mail, website, Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo.....

-Chăm chỉ, Học hỏi, sáng tạo

- Yêu cầu: Nam/Nữ, Sức khỏe tốt, Tuổi từ: 27-35

- Không áp chỉ tiêu Doanh thu

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng : Gỗ nguyên liệu, Inox, sắt thép, Vật liệu xây dựng, Nguyên liệu, ....

Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản về công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

