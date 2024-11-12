Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 99 Cộng Hòa, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

-Mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu: Gỗ nguyên liệu, sắt thép, thép không gỉ,
-Đã có danh sách khách hàng, Quản lý khách hàng cũ
-Soạn báo giá (Form sẵn), soạn list hàng, gửi Báo giá cho khách hàng, Tư vấn khách hàng, Qua Điện thoại, Qua mạng xã hội, gặp trực tiếp...., Cộng tác viên tự lên kế hoạch làm việc, tự quản lý thời gian, công tác viên có thể làm thêm các công việc khác
- Lên đơn hàng, Ký Hợp đồng bán hàng
-Theo dõi các chứng từ hàng hóa
-Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa
-Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng
-Nơi làm việc: Hà nội

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng trở lên, Chuyên nghành kinh doanh, thương mại, marketing.
-Có tốt thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng
-Sử dụng thành thạo máy tính, các chương trình vi tính văn phòng, e.mail, website, Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo.....
-Chăm chỉ, Học hỏi, sáng tạo
- Yêu cầu: Nam/Nữ, Sức khỏe tốt, Tuổi từ: 27-35
- Không áp chỉ tiêu Doanh thu
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng : Gỗ nguyên liệu, Inox, sắt thép, Vật liệu xây dựng, Nguyên liệu, ....

Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản về công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Toà nhà Đa Năng Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

