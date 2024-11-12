Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, P12, Q. Vò vấp, TP.HCM, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch & phát triển chiến lược kinh doanh
Quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của hệ thống kinh doanh
Quản lý các hoạt động MKT truyền thông
Điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày
Phát triển và duy trì quan hệ khách hàng
Báo cáo và đánh giá hiệu quả kinh doanh
Tối ưu hóa hoạt động và quy trình kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức :
- Kiến thức về dịch vụ kinh doanh
- Hiểu & nắm bắt tâm lý khách hàng
Kỹ năng:
- Thành thạo tin học văn phòng, Internet
- Giao tiếp, lắng nghe
- Kỹ năng giám sát, kiểm tra, đánh giá
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng lập kế hoạch
- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện
- Kỹ năng điều động, bố trí sắp xếp nhân sự
- Kỹ năng ra quyết định
- Kỹ năng tạo động lực
Thái độ: Chủ động, linh hoạt, trách nhiệm, tận tâm, quyết đoán, tích cực, hợp tác, tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, trung thực, chính trực, công bằng, công tâm, tỉ mỉ, có thẩm mỹ.
Thái độ:
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, marketing.
Thâm niên làm việc: 4-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm quản lý
Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
- Cơ hội thăng tiến cao;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;
- Xét tăng lương 6 tháng/lần;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...
- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn.
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
