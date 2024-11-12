Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, P12, Q. Vò vấp, TP.HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch & phát triển chiến lược kinh doanh

Quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của hệ thống kinh doanh

Quản lý các hoạt động MKT truyền thông

Điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày

Phát triển và duy trì quan hệ khách hàng

Báo cáo và đánh giá hiệu quả kinh doanh

Tối ưu hóa hoạt động và quy trình kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức :

- Kiến thức về dịch vụ kinh doanh

- Hiểu & nắm bắt tâm lý khách hàng

Kỹ năng:

- Thành thạo tin học văn phòng, Internet

- Giao tiếp, lắng nghe

- Kỹ năng giám sát, kiểm tra, đánh giá

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

- Kỹ năng điều động, bố trí sắp xếp nhân sự

- Kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng tạo động lực

Thái độ: Chủ động, linh hoạt, trách nhiệm, tận tâm, quyết đoán, tích cực, hợp tác, tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, trung thực, chính trực, công bằng, công tâm, tỉ mỉ, có thẩm mỹ.

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, marketing.

Thâm niên làm việc: 4-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm quản lý

Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

- Cơ hội thăng tiến cao;

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;

- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;

- Xét tăng lương 6 tháng/lần;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...

- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm;

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn.

- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

