Tuyển Quản lý kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 19 Triệu

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

Quản lý nhóm 03 - 05 nhân viên. Tạo động lực, đào tạo lực lượng kinh doanh Chịu trách nhiệm về khách hàng mình và nhóm của mình quản lý. Thúc đẩy, hỗ trợ để các nhân viên trong nhóm đạt được chỉ tiêu hàng tháng. Chốt hợp đồng và tư vấn bán hàng tại các sự kiện mở bán hằng ngày hoặc các sự kiện đặc biệt của công ty. Kết hợp với các bộ phận truyền thông, marketing thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu dịch vụ. Tìm kiếm data khách hàng tiềm năng. Make Vacation Ownership Great Again

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên kinh doanh và trên 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Kỹ năng quản lý, nắm bắt tâm lý, thúc đẩy nhân viên Có kinh nghiệm 4 năm bán hàng trong lĩnh vực sở hữu kì nghỉ Cần có kỹ năng: bán hàng, đàm phán, xử lý tình huống, xây dựng đội nhóm

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : từ 15,000,000 VNĐ + Mức hoa hồng hấp dẫn. Thu nhập không giới hạn theo năng lực. Hưởng đầy đủ các chế độ & phúc lợi theo quy định của Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao trình độ với các chuyên gia bán hàng trong nước và quốc tế. Teambuilding, Year end Party hàng năm. Môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

