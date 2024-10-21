Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Con Cưng
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ Phần Con Cưng

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 14, Toà nhà Phú Mỹ Hưng, 08 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bán hàng.
+ Lên kế hoạch nhằm đạt KPI của đội nhóm được phân công
+ Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh thông qua hỗ trợ Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm tại Con Cưng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp giải pháp bảo hiểm phù hợp và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm, đảm bảo kỹ năng và kiến thức theo lộ trình.
- Quản lý/ đánh giá hiệu quả công việc/ đào tạo và phát triển Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ .
- Làm việc với các phòng ban/đối tác để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả và hỗ trợ các dự án liên quan Bảo hiểm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 24 - 40. Ưu tiên ứng viên có gia đình và có con.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Tài chính, Bảo hiểm hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
- Sẵn sàng di chuyển theo khu vực phân công và linh hoạt về thời gian làm việc.
- Khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.
- Định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ.
- Giao tiếp tự tin, rõ ràng, mạch lạc, có khả năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
- Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt và bán hàng tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 50 Triệu ++ (không giới hạn), bao gồm: lương cứng + hoa hồng theo số lượng hợp đồng chốt + phụ cấp.
- Chế độ đánh giá - khen thưởng phong phú: thưởng KPI (thưởng tháng, quý, năm), thưởng sinh nhật nhân viên, ưu đãi mua hàng nội bộ ...
- Tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ.
- Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.
- Tham gia các chương trình đào tạo của Bảo hiểm và Công ty để nâng cao năng lực cá nhân.
- Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.
- Nghỉ phép: 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Con Cưng

Công ty Cổ Phần Con Cưng

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

