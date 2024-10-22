Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 160 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tuyển dụng, huấn luyện, tổ chức, hỗ trợ, giám sát và dẫn dắt các Đại Diện Thương Mại được phân công quản lý hoàn thành chỉ tiêu được giao và phát triển thị trường theo đúng chiến lược.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định và chính sách bán hàng, giám sát việc thực hiện của Đại Diện Thương Mại và quản lý hệ thống bán hàng tại khu vực quản lý.
- Phối hợp với Đại Diện Thương Mại xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, phát triển mối quan hệ với khách hàng và đảm bảo thực thi hiệu quả.
- Tìm hiểu và cập nhật bối cảnh cạnh tranh trên thị trường và đề xuất phương án bán hàng, CSKH phù hợp.
- Phối hợp với các phòng ban hình thành cơ sở dữ liệu thị trường và thực thi các chương trình Trade Marketing hiệu quả.
- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Kinh doanh và BGĐ về hoạt động phát triển kinh doanh và chất lượng dịch vụ KH tại khu vực được phân công.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: dưới 35 tuổi.
- Ưu tiên những người có am hiểu về ngành dược, TPCN...có kỹ năng bán hàng tốt, có kiến thức về quản lý nhân sự
- Kỹ năng tổ chức và quản lý cấp độ phòng, giám sát và điều phối nhóm
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm
- Chịu được áp lực công việc
- Kỹ năng thiết lập mối quan hệ và xử lý vấn đề tốt
- Tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm trong công tác quản lý hoặc trưởng nhóm & 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược và thực phẩm chức năng hoặc ngành hàng tiêu dùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, văn hóa doanh nghiệp khác biệt và chuyên nghiệp.
- Hơn 70 sản phẩm và trong đó có nhiều sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường được nhiều Nhà thuốc tin tưởng hợp tác kinh doanh.
- Được đào tạo liên tục thông qua các khóa học trong và ngoài Công ty.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 160 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

