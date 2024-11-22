Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
- Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 18 - 23 Triệu
Quản lý và điều hành hoạt động của nhà hàng, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.
Giám sát chất lượng dịch vụ, thực phẩm và đồ uống được phục vụ tại nhà hàng.
Quản lý nhân viên, đào tạo và hướng dẫn nhân viên về quy trình phục vụ, kỹ năng giao tiếp và các quy định của nhà hàng.
Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.
Kiểm soát chi phí, quản lý hàng tồn kho và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của nhà hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn hoặc các ngành liên quan.
Tiếng anh giao tiếp.
Có kỹ năng giao tiếp, quản lý và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Nắm vững các quy trình vận hành nhà hàng.
Có kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng quản lý nhà hàng chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI