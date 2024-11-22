Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động của nhà hàng, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Giám sát chất lượng dịch vụ, thực phẩm và đồ uống được phục vụ tại nhà hàng.

Quản lý nhân viên, đào tạo và hướng dẫn nhân viên về quy trình phục vụ, kỹ năng giao tiếp và các quy định của nhà hàng.

Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Kiểm soát chi phí, quản lý hàng tồn kho và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của nhà hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm tại nhà hàng hoặc khách sạn vị trí tương đương.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn hoặc các ngành liên quan.

Tiếng anh giao tiếp.

Có kỹ năng giao tiếp, quản lý và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Nắm vững các quy trình vận hành nhà hàng.

Có kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng quản lý nhà hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

