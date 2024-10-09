Tuyển Quản lý Công ty CP cọc và xây dựng FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Công ty CP cọc và xây dựng FECON
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Mức lương
14 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

Trực tiếp tham gia bóc tách khối lượng của dự án;
Lập và kiểm soát hồ sơ khối lượng của dự án trình SM
Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ khối lượng công trình
Tham gia giải trình khối lượng với các bên liên quan
Báo cáo quản lý khối lượng.
Kiếm tra, xác nhận khối lượng thầu phụ, tổ đội.
Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi ban hành cho các kỹ sư công trường, kỹ thuật đội để thực hiện
Chịu trách nhiệm phổ biến đào tạo các quy trình thi công cho SE của BĐH, đội thi công, nhà thầu phụ.
Thực hiện vẽ shopdrawing
Thực hiện/Phối hợp chuyên viên quản lý hợp đồng theo dõi thực hiện hợp đồng, đôn đốc công nợ khách hàng.
Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán
Báo cáo sản lượng thực hiện, nghiệm thu, tiến độ, khối lượng dở dang theo quy định của công ty

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành xây dựng, giao thông, mỏ, kiến trúc... - Có kinh nghiệm làm việc với CĐT Vin, Sun
- Đã từng làm hồ sơ thanh quyết toán các Dự án dân dụng và các hạng mục cọc PHC, Cừ bê tông...
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương - Sử dụng thành thạo các phần mềm Văn phòng và công cụ liên quan đến công việc
- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm luôn và sẵn sàng đi công tác Dự án trên toàn quốc

Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm Được hưởng phúc lợi: theo quy định của công ty, nghỉ phép năm, nghĩ Lễ, Tết Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,... Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn hàng tháng Phát triển: có nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết... Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện Công ty trả lương đều hàng tháng. Cam kết không nợ lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Công ty CP cọc và xây dựng FECON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, toà CEO Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

