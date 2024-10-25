Tuyển Quản lý Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

1 . Xây dựng tài liệu hành lang hoạt động
Thu thập thông tin từ Phòng/ Ban bộ phận liên quan về nội dung quy trình, quy định Xây dựng, hoàn thiện tài liệu theo thông tin đã thu thập từ Phòng/ Ban bộ phận liên quan. Gửi tài liệu cho các bộ phận chuyên môn có liên quan xin ý kiến. Quản lý, cập nhật hồ sơ/ tài liệu đã phát hành
Thu thập thông tin từ Phòng/ Ban bộ phận liên quan về nội dung quy trình, quy định
Xây dựng, hoàn thiện tài liệu theo thông tin đã thu thập từ Phòng/ Ban bộ phận liên quan.
Gửi tài liệu cho các bộ phận chuyên môn có liên quan xin ý kiến.
Quản lý, cập nhật hồ sơ/ tài liệu đã phát hành
2. Đào tạo quy trình
Tổ chức các buổi đào tạo liên quan đến hướng dẫn triển khai áp dụng quy trình, quy định mới Đánh giá kết quả nhân sự sau đào tạo quy trình Làm việc với các TĐV sau khi có kết quả và yêu cầu thực hiện tổ chức đào tạo lại nếu cần
Tổ chức các buổi đào tạo liên quan đến hướng dẫn triển khai áp dụng quy trình, quy định mới
Đánh giá kết quả nhân sự sau đào tạo quy trình
Làm việc với các TĐV sau khi có kết quả và yêu cầu thực hiện tổ chức đào tạo lại nếu cần
3. Kiểm soát việc tuân thủ Quy trình/ Quy định
Ghi nhận các điểm không phù hợp so với quy định, quy chế, quy trình. Tư vấn, hướng dẫn, giám sát các bộ phận khắc phục các vi phạm/ điểm không phù hợp sau khi phát hiện. Báo cáo kết quả kiểm soát sau khi kiểm soát. Cải tiến hệ thống Xem xét kết quả đánh giá hệ thống để phát hiện ra các điểm cải tiến. Lắng nghe và thu thập ý kiến đóng góp cải tiến cho Hệ thống từ trong công ty cũng như ngoài công ty. Xác định các rủi ro về chất lượng chính yếu ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các hành động phòng ngừa / khắc phục hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực. Phân tích đánh giá/ định tính/ định lượng các vấn đề nội bộ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, dịch vụ, khách hàng. Hỗ trợ xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Xem các vấn đề bất cập/ rủi ro của quy trình hiện tại để đưa ra hướng cải tiến cho hệ thống.
Ghi nhận các điểm không phù hợp so với quy định, quy chế, quy trình.
Tư vấn, hướng dẫn, giám sát các bộ phận khắc phục các vi phạm/ điểm không phù hợp sau khi phát hiện.
Báo cáo kết quả kiểm soát sau khi kiểm soát.
Cải tiến hệ thống
Xem xét kết quả đánh giá hệ thống để phát hiện ra các điểm cải tiến.
Lắng nghe và thu thập ý kiến đóng góp cải tiến cho Hệ thống từ trong công ty cũng như ngoài công ty.
Xác định các rủi ro về chất lượng chính yếu ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các hành động phòng ngừa / khắc phục hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực.
Phân tích đánh giá/ định tính/ định lượng các vấn đề nội bộ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, dịch vụ, khách hàng.
Hỗ trợ xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.
Xem các vấn đề bất cập/ rủi ro của quy trình hiện tại để đưa ra hướng cải tiến cho hệ thống.
4. Báo cáo tính hiệu lực của hệ thống theo từng giai đoạn
Báo cáo các điểm ứng dụng công nghệ vào quy trình điểm nào đã triển khai, điểm nào chưa triển khai. Thu thập dữ liệu, tính toán các chỉ tiêu của quy trình hiện tại so với mục tiêu nhằm đưa ra đánh giá hiệu lực của hệ thống hiện tại Lập báo cáo hoạt động kiểm soát theo định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) hoặc theo yêu cầu cấp trên.
Báo cáo các điểm ứng dụng công nghệ vào quy trình điểm nào đã triển khai, điểm nào chưa triển khai.
Thu thập dữ liệu, tính toán các chỉ tiêu của quy trình hiện tại so với mục tiêu nhằm đưa ra đánh giá hiệu lực của hệ thống hiện tại
Lập báo cáo hoạt động kiểm soát theo định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) hoặc theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại hôc trở lên, Kinh tế, Quản trị chất lượng, đổi mới
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý quy trình/ Đảm bảo chất lượng (QA)/ Chuyên viên đánh giá nội bộ, ưu tiên có hiểu biết liên quan công nghệ
• Nhiệt tình, siêng năng, trung thực.
• Ham học hỏi, tỉ mỉ.
• Có tính hợp tác cao.
• Chứng chỉ đánh giá nội bộ/ chứng chỉ đào tạo ISO
• Kỹ năng viết, soạn thảo văn bản.
• Kỹ năng làm việc dưới áp lực.
• Thông thạo vi tính văn phòng.
• Sử dụng thành thạo Internet và các ứng dụng hỗ trợ công việc văn phòng visio, word, excel

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-22tr + Thưởng KPI
-Hỗ trợ ăn trưa tại canteen công ty
- Lương tháng 13, thưởng tết và các ngày lễ, các phúc lợi như sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, hỗ trợ đường xa...
- Xét tăng lương 2 lần/ năm.
- Các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo Luật Lao Động
- Du lịch nghỉ mát hàng năm và được tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu của công ty
- Khám sức khỏe toàn diện định kỳ
- Được tham gia hoạt động tập thể do Công Đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Q Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

