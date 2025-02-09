Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

1/Điều phối công việc bộ phận An ninh

• Điều hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc liên quan đến công tác an ninh, an toàn trong khách sạn

• Đảm bảo mọi hoạt động trong khách sạn diễn ra bình thường và tuyệt đối an toàn

• Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc khách sạn xây dựng hệ thống an ninh chuẩn trong khách sạn, các quy trình, chính sách, form mẫu hoạt động của bộ phận

• Lập kế hoạch chi tiết nguyên tắc an ninh chung, quy trình làm việc, bản mô tả công việc cho từng vị trí cấp bậc nhân viên trong bộ phận, hướng dẫn thực hiện đầy đủ và chính xác

• Tổ chức họp đầu ca, họp giao ca, triển khai và phân công công việc, vị trí trực cho nhân viên bộ phận

2/ Đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn khách sạn

• Phân công công việc, quản lý và điều phối, giám sát công việc của nhân viên trong bộ phận

• Phân công nhân viên tuần tra, kiểm tra các máy, trang thiết bị hoạt động tốt và an toàn; tình trạng bật-tắc các thiết bị điện, thiết bị, dụng cụ không cần thiết; tình trạng đóng-mở tại các lối đi, cửa ra vào trong phạm vi khuôn viên khách sạn

• Kiểm tra lối thoát hiểm, thang bộ đảm bảo thông thoáng, không bị che chắn, cản trở việc lưu thông

• Kiểm tra thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy đảm bảo đúng vị trí và hoạt động tốt

• Lập kế hoạch, xây dựng phương án đối phó với các trường hợp khẩn cấp, tình huống phát sinh có thể xảy đến với khách, nhân viên và khách sạn

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn trong khách sạn của khách và nhân viên

3/ Kiểm soát người và phương tiện ra vào khách sạn

• Kiểm soát lượng người ra, vào khách sạn, đảm bảo không có dấu hiệu gây nguy hiểm, mất an toàn; nhân viên phải đeo bảng tên, đồng phục theo quy định

• Người và phương tiện ra, vào khách sạn cần được ghi chép thông tin đầy đủ

• Lưu ý những vị khách hay nhân viên có hành vi lạ, đáng nghi, theo dõi để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố, phát sinh tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn

• Tài sản mang vào/ ra khách sạn cần được kiểm soát, nhân viên an ninh tuân thủ đúng quy trình kiểm tra, thực hiện đúng nguyên tắc làm việc

4/Kiểm soát chất lượng trang thiết bị, tiện nghi khách sạn

• Đảm bảo các trang thiết bị, máy móc, tiện nghi khách sạn được kiểm soát và hoạt động tốt

• Kiểm soát và quản lý tài sản thuộc bộ phận an ninh, đảm bảo trang thiết bị, máy móc đầy đủ và hoạt động tốt, kiểm tra để phát hiện hư hỏng và thông báo sửa chữa hoặc thay mới khi cần

5/Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên

· Lên kế hoạch và trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân viên mới cho bộ phận

· Soạn thảo chương trình dạy và trực tiếp hướng dẫn, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên trong bộ phận, nhân viên khách sạn đảm bảo nhân viên nắm được quy trình, kỹ năng xử lý các trường hợp khẩn cấp, tình huống phát sinh gây mất an ninh, an toàn trong khách sạn

· Định kỳ đánh giá và đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên liên quan của bộ phận

· Có ít nhất 03-05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương hoặc Giám sát an ninh trở lên

· Hiểu biết, nắm vững nghiệp vụ an ninh - bảo vệ

· Có kỹ năng xử lý các trường hợp khẩn cấp, tình huống phát sinh gây mất an toàn, an ninh trong khách sạn

· Thành thạo trong sử dụng các thiết bị an ninh

· Biết sử dụng phần mềm MS Office, vi tính văn phòng

· Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

· Ưu tiên biết võ

· Bình tĩnh, cẩn thận, linh hoạt, khéo léo

· Kỷ luật tốt, có ý thức và trách nhiệm công việc cao...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Nghỉ 4 ngày/ tháng.

Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

