Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Quản lý chung dịch vụ tại phòng khám, chịu trách nhiệm chất lượng dịch vụ và khách hàng xử lý các khiếu nại của khách hàng - Hỗ trợ trong việc tư vấn chốt khách hàng theo từng gói dịch vụ đang có tại phòng khám

- Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng sau dịch vụ, giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như khiếu nại khách hàng nếu có.

- Chịu trách nhiệm về doanh số chỉ tiêu được giao hàng tháng của cở sở mình quản lý và báo cáo trước BLĐ công ty

- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân sự Team, điều động hoặc hỗ trợ cv chung khi cần thiết

- Kết hợp với Phòng Nhân sự tuyển dụng, đào tạo Nhân viên Bộ phận phụ trách, duy trì và phát triển VHDN

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu trên 3 năm làm vị trí tương đương & trước thời gian đó đã làm thực chiến trong lĩnh vực Tư vấn trực tiếp tại các Thẩm mỹ viện, spa, mỹ phẩm

- Ưu tiên các Ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các dịch vụ về da, laser công nghệ cao hoặc nâng cơ, căng chỉ.

- Yêu thích công việc làm đẹp, Tư vấn chăm sóc Khách hàng

- Kỹ năng upsale tốt, đam mê tư vấn và mong muốn thu nhập cao

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính: 20- 30 triệu + KPIs ( tổng thu nhập 30 - 50 triệu), sẵn sàng deal lương nếu năng lực làm việc tốt



- Thưởng: Doanh số cá nhân, thưởng Hotbonus ,thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.



- Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 35,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, team buiding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.



Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

