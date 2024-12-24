Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Dầu Một, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Quản lý Cơ sở, Đội nhóm Sale;
- Báo cáo tình hình công việc trực tiếp cho Giám Đốc Khu Vực;
- Xây dựng và dự báo kế hoạch phát triển cho cơ sở theo định kỳ;
- Theo dõi và lập phương án thúc đẩy kinh doanh;
- Bảo đảm tiến độ mở lớp theo định hướng chung, đảm bảo tính hiệu quả về mặt doanh thu và chi phí;
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các hoạt động event/chiến dịch,các hoạt động chuyên môn nhằm mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất;
- Kiểm soát cơ sở vật chất, quản lý công tác của nhân viên

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương liên quan tới lĩnh vực vận hành, quản lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Giáo dục;
- Có kỹ năng quản lý nhóm;
- Lên kế hoạch kinh doanh;
- Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, trình bày;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản thỏa thuận + Thưởng hoa hồng + Thưởng nóng=> Tổng thu nhập: 20 triệu - 50 triệu/tháng
- Môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc lên các vị trí Area Director, Regional Director;
- Thưởng nóng quý, năm và các ngày Lễ Tết theo quy định của Công ty;
- Được học tiếng Anh miễn phí;
- Đào tạo bài bản về chuyên môn, kỹ năng công việc;
- Tham gia BHXH sau thời gian thử việc;
- Du lịch hàng năm cùng Công ty, tham gia teambuilding, các hoạt động ngoại khóa cùng đại gia đình IMAP;
- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 176 Trường Sa, Phường 01, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

