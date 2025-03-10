Tuyển Quản lý Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Lập tiến độ tổng thể, các tiến độ chi tiết và cảnh báo các nguy cơ chậm tiến độ.

- Quản lý thực hiện tiến độ tất cả các hạng mục xây dựng của Dự án, bao gồm công tác thi công hàng tháng theo Tiến độ tổng được phê duyệt.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Viết báo cáo về tiến độ, báo cáo dự án, báo cáo gia hạn thời gian hoàn thành, khiếu nại về tiến độ

- Kiểm tra sự hợp lý về tiến độ thi công của các Nhà thầu theo Biện pháp, trình tự thi công, thời gian thực hiện Hợp đồng, ý kiến đề xuất trình duyệt.

- Lập quy trình phối hợp cùng Nhà thầu về quản lý việc thực hiện tiến độ đề ra,

- Giám sát việc thực hiện tiến độ thi công của các Nhà thầu cho tất cả các hạng mục xây dựng, biện pháp khắc phục, xử lý khi không đạt tiến độ cam kết.

- Phối hợp cùng các bộ phận Cung ứng, Chi phí, Thi công để đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên

- Thành thạo MS. Office, MS. Project, Primavera P6, các phần mềm kỹ thuật khác

- Ít nhât 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tiến độ các dự án có quy mô tương tự

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ

- Có khả năng lập tiến độ chi tiết, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế.( 4 kỹ năng)

Tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Mức lương: từ 25 triệu trở lên, tuỳ theo năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

- Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, làm từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội

