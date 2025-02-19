Tuyển Quản lý Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Tuyển Quản lý Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Thực hiện lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với Khách hàng:
+ Nắm rõ các điều khoản, quy định thanh toán theo Hợp đồng của dự án
+ Lập biên bản nghiệm thu và các hồ sơ giấy tờ đi kèm theo từng giai đoạn: Hàng về, lắp đặt thiết bị, chạy thử, hoàn công và quyết toán.
+ Tổng hợp hồ sơ, khối lượng đệ trình thanh toán giai đoạn của dự án.
+ Kết hợp cùng các kỹ sư bảo vệ khối lượng thanh toán với Tư vấn và Chủ đầu tư
+ Tổng hợp hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình.
Kiểm tra hồ sơ, theo dõi thanh toán của các Nhà thầu phụ, Đội thi công:
+ Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các Nhà thầu phụ, Đội thi công phù hợp với quy định của công ty.
+ Kiểm tra khối lượng, đơn giá thanh toán của Nhà thầu phụ, Đội thi công theo khối lượng và đơn giá được phê duyệt trong Ngân sách của dự án.
+ Tổng hợp theo dõi khối lượng thanh toán của các Nhà thầu phụ, Đội thi công, so sánh với khối lượng thanh toán của dự án với Khách hàng.
+ Theo dõi các công việc phát sinh tại dự án.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 21 tuổi đến 35
Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Kinh tế xây dựng, dự toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo các kỹ năng Word, Excel.....
Yêu thích công việc làm hồ sơ, giấy tờ thanh quyết toán dự án.
Tinh thần hợp tác, cẩn thận, trung thực, kiên trì
Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.
Có khả năng làm thêm giờ

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng dự án
Thử việc hưởng 100% lương
Đánh giá năng lực và lương hàng năm
Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Bảo hiểm 24/24
Trợ cấp điện thoại
Cấp phát máy tính
Cung cấp bữa ăn trưa.
Chế độ công đoàn
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa A, tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-9-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job309823
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vĩ An
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vĩ An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Công ty TNHH Vĩ An
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Olive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Olive
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Panthera
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Lychee làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Lychee
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Sapphire media
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Forevermark VietNam
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần sách MCBooks làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần sách MCBooks
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
22 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 10 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
1 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Alphanam Group Pro Company
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 29 Triệu Alphanam Group Pro Company
22 - 29 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
17 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH MathExpress
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm