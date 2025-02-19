Tuyển Quản lý Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Thực hiện lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với Khách hàng:

+ Nắm rõ các điều khoản, quy định thanh toán theo Hợp đồng của dự án

+ Lập biên bản nghiệm thu và các hồ sơ giấy tờ đi kèm theo từng giai đoạn: Hàng về, lắp đặt thiết bị, chạy thử, hoàn công và quyết toán.

+ Tổng hợp hồ sơ, khối lượng đệ trình thanh toán giai đoạn của dự án.

+ Kết hợp cùng các kỹ sư bảo vệ khối lượng thanh toán với Tư vấn và Chủ đầu tư

+ Tổng hợp hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình.

Kiểm tra hồ sơ, theo dõi thanh toán của các Nhà thầu phụ, Đội thi công:

+ Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các Nhà thầu phụ, Đội thi công phù hợp với quy định của công ty.

+ Kiểm tra khối lượng, đơn giá thanh toán của Nhà thầu phụ, Đội thi công theo khối lượng và đơn giá được phê duyệt trong Ngân sách của dự án.

+ Tổng hợp theo dõi khối lượng thanh toán của các Nhà thầu phụ, Đội thi công, so sánh với khối lượng thanh toán của dự án với Khách hàng.

+ Theo dõi các công việc phát sinh tại dự án.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 21 tuổi đến 35

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Kinh tế xây dựng, dự toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thành thạo các kỹ năng Word, Excel.....

Yêu thích công việc làm hồ sơ, giấy tờ thanh quyết toán dự án.

Tinh thần hợp tác, cẩn thận, trung thực, kiên trì

Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Có khả năng làm thêm giờ

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng dự án

Thử việc hưởng 100% lương

Đánh giá năng lực và lương hàng năm

Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Bảo hiểm 24/24

Trợ cấp điện thoại

Cấp phát máy tính

Cung cấp bữa ăn trưa.

Chế độ công đoàn

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin