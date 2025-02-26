Tuyển Quản lý Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2,000 USD

Mức lương Từ 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Quang Trung - Phường Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 2,000 USD

Xem xét và điều chỉnh các quy định nội bộ của công ty;

Quản lý lao động và xây dựng các tiêu chuẩn, biểu mẫu, quy định, hướng dẫn về quy trình và khung quy trình;

Đưa ra tư vấn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật;

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo việc thực thi và cập nhật quy định nội bộ một cách hiệu quả.

Soạn thảo, biên dịch và điều chỉnh tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Nhật.

Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Điều kiện bắt buộc:

Có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng và xem xét quy định nội bộ của công ty

Thành thạo tiếng Việt và tiếng Nhật ở trình độ thương mại (đọc, viết, giao tiếp)

Có kiến thức vững về các chính sách quản lý lao động, xây dựng và áp dụng nội quy lao động.

Điều kiện ưu tiên:

Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận nhân sự hoặc tổng vụ

Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản

Hoan nghênh ứng viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm, thuộc nhóm lao động cao tuổi.

Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Điều chỉnh lương: 1-2 lần/năm (dựa trên thành tích và đánh giá)

Thưởng: 1 lần/năm (dựa trên thành tích và đánh giá)

Tăng lương: 1 lần/năm (dựa trên thành tích và đánh giá)

Bảo hiểm: Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN,...). Đóng BHXH full lương

Nghỉ phép năm: Theo quy định của pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ: 1 lần/năm

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding,..

Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung.

Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng

