Tuyển Database Administrator (DBA) Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Database Administrator (DBA)

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Database Administrator (DBA) Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Cài đặt, cấu hình, nâng cấp và bảo trì hệ thống với các hệ thống Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL Server, MySQL, ...)
- Xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến Database.
- Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng của Database.
- Xây dựng và thiết kế các vấn đề bảo mật Database.
- Thực hiện việc sao lưu và phục hồi Cơ sở dữ liệu.
- Tham gia triển khai các dự án CNTT.
- Vận hành và quản trị các máy chủ cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện các công việc được giao khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.
- Làm việc trong lĩnh vực Thương mại điện tử, Thanh toán trực tuyến và giải pháp Ngân hàng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tin học.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu.
- Thành thạo ngôn ngữ SQL và PL/SQL.
- Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc.
- Ưu tiên các ứng viên:
+ Có chứng chỉ quốc tế về các sản phẩm, công nghệ liên quan đến Quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle.
+ Có kinh nghiệm quản trị các cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server, quản trị Middleware: Oracle Weblogic Server, Oracle Application Server, IBM – WebSphere Application Server.
+ Có kinh nghiệm về Oracle Rac và Performance Turning Database.
+ Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT trên các máy chủ chạy hệ điều hành: Unix (Solaris, HP_UX, Linux) và Windows Server
+ Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, tài chính.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)
Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1800 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực.
Công ty thành lập hơn 17 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường
Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện...
Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông;
CLB Bóng đá;
CLB Yoga;
CLB Điền kinh.
LƯU Ý:Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

