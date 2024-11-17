Tuyển Database Administrator (DBA) Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Database Administrator (DBA) Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Cài đặt, cấu hình, nâng cấp và bảo trì hệ thống với các hệ thống Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL Server, MySQL, ...)

- Xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến Database.

- Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng của Database.

- Xây dựng và thiết kế các vấn đề bảo mật Database.

- Thực hiện việc sao lưu và phục hồi Cơ sở dữ liệu.

- Tham gia triển khai các dự án CNTT.

- Vận hành và quản trị các máy chủ cơ sở dữ liệu.

- Thực hiện các công việc được giao khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

- Làm việc trong lĩnh vực Thương mại điện tử, Thanh toán trực tuyến và giải pháp Ngân hàng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tin học.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu.

- Thành thạo ngôn ngữ SQL và PL/SQL.

- Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc.

- Ưu tiên các ứng viên:

+ Có chứng chỉ quốc tế về các sản phẩm, công nghệ liên quan đến Quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle.

+ Có kinh nghiệm quản trị các cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server, quản trị Middleware: Oracle Weblogic Server, Oracle Application Server, IBM – WebSphere Application Server.

+ Có kinh nghiệm về Oracle Rac và Performance Turning Database.

+ Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT trên các máy chủ chạy hệ điều hành: Unix (Solaris, HP_UX, Linux) và Windows Server

+ Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, tài chính.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)

Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1800 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực.

Công ty thành lập hơn 17 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường

Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện...

Các câu lạc bộ:

CLB Cầu lông;

CLB Bóng đá;

CLB Yoga;

CLB Điền kinh.

LƯU Ý:Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

