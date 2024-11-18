Tuyển Database Administrator (DBA) VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VNDIRECT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
VNDIRECT Pro Company

Database Administrator (DBA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Database Administrator (DBA) Tại VNDIRECT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Database Administrator (DBA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai cài đặt và cấu hình các loại Database.
Xây dựng Hệ thống giám sát và cảnh báo cho các Database.
Quản trị và Giám sát hoạt động của Database đảm bảo vận hành ổn định và an toàn.
Xây dựng chính sách truy cập phân cấp dựa trên nhóm người dùng.
Phân quyền truy cập Database đảm bảo tuân thủ chính sách truy cập.
Hỗ trợ truy vấn, khai thác thông tin dữ liệu trong Database.
Xây dựng chiến lược backup và phục hồi Database.
Diễn tập kiểm tra và phục hồi Database định kỳ.
Nâng cấp và cập nhật bản vá cho các Database.
Quản lý vòng đời dữ liệu trên các hệ thống Database.
Tham gia triển khai các dự án, nghiên cứu giải pháp công nghệ Database.
Thực hiện các công việc tối ưu hiệu năng cho Database.
Xây dựng các báo cáo đánh giá hiệu năng, đánh giá sức khỏe Database.
Tham gia biên soạn các tài liệu về Database.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành chuyên ngành CNTT, Toán Tin hoặc các ngành liên quan
2. Kinh nghiệm làm việc
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc Quản trị Database Oracle.
Có kinh nghiệm triển khai và quản trị các giải pháp Oracle RAC, Oracle Data Guard, Oracle Golden Gate là một lợi thế.
3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn
Có kỹ năng và kinh nghiệm tối ưu Database như: SQL Tuning, Partition, Indexes, Mview.
Có kinh nghiệm nâng cấp Database lên phiên bản mới, cập nhật bản vá cho Database.
Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ quản trị CSDL MySQL, PostgresSQL, MS SQL là một điểm cộng.
Có kinh nghiệm làm việc trên Hệ điều hành Linux.
Có kiến thức Server, Storage, Network và Security.
Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi, có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu về chuyên môn nhanh.
Khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh
4. Năng lực cốt lõi
Có tư duy và ứng xử phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức (IPAM & 4C)

Tại VNDIRECT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Tổng thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Được truy lĩnh 15% lương sau 2 tháng thử việc nếu ký kết HĐLĐ chính thức.
Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
3. Chế độ đãi ngộ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VNDIRECT Pro Company

VNDIRECT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

