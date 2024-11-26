Tuyển Database Administrator (DBA) Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2 USD

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Database Administrator (DBA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Database Administrator (DBA) Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
700 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19, Q.7, TPHCMCMC Creative Space, 19 Street, Tan Thuan EPZ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Database Administrator (DBA) Với Mức Lương 700 - 2 USD

Thực hiện triển khai các giải pháp CSDL: Oracle Database/ SQL Server, (có kinh nghiệm DB2 là một lợi thế).
Oracle Database/ SQL Server
Triển khai cài đặt các hệ thống CSDL: Oracle RAC, Oracle Data Guard, Microsoft SQL Server High Availability, IBM DB2 High Availability.
Oracle RAC, Oracle Data Guard
Tối ưu hóa hệ thống CSDL.
Xử lý các lỗi phát sinh trên hệ thống CSDL.
Sao lưu và phục hồi các hệ thống CSDL.
Xây dựng tài liệu kỹ thuật, tư vấn, trình bày giải pháp cho khách hàng.

Với Mức Lương 700 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2+ năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
2+ năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm về giải pháp Oracle Database, SQL Server.
giải pháp Oracle Database, SQL Server
Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, Linux, Unix.
Có kiến thức cơ bản về hệ thống phần cứng, bảo mật.
Có hiểu biết về các hệ quản trị CSDL khác như MySQL, DB2.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Ứng viên có chứng chỉ hoặc kế hoạch thi chứng chỉ OCP, RAC, Tuning là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực và vị trí công việc.
Thu nhập lên tới 14, 15 tháng lương/năm
Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân.
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng.
Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị).
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

