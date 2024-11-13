Tuyển Database Administrator (DBA) TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Database Administrator (DBA) TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Database Administrator (DBA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Database Administrator (DBA) Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Database Administrator (DBA) Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

-Quản trị CSDL chủ yếu là Oracle cho nhiều hệ thống/ứng dụng.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo cho quá trình thực hiện công tác quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) được hoạt động một cách hiệu quả và đạt hiệu suất cao;
- Xem xét và điều chỉnh cơ sở dữ liệu một cách hợp lý và thay đổi khi có yêu cầu;
- Thực hiện các công việc liên quan đến CSDL máy chủ như thiết kế, nâng cấp, cài đặt các CSDL;
- Quản trị thông tin liên quan đến vấn đề quyền truy cập người dùng hệ thống
CSDL đó và đảm bảo được tính bảo mật một cách tuyệt đối với hệ thống CSDL;
- Giám sát được hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục để thông tin nhanh chóng tới người dùng và dễ sử dụng;
- Khôi phục lại các dữ liệu hỏng, cài đặt nâng cao và khắc phục sự cố

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy (có bằng) chuyên ngành CNTT, Tin học quản lý, Hệ thống thông tin, ....
Kinh nghiệm tối thiểu từ 02 năm trở lên
Có kiến thức về quản trị CSDL, chủ yếu là Oracle
Ứng viên có kinh nghiệm về Java/hệ điều hành Window, linux/SAP BI là một lợi thế
Cẩn thận và tỉ mị, có tư duy logic
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000 (đánh giá tăng lương theo năng lực); nhận 100% lương thử việc khi join
nhận 100% lương thử việc khi join
- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
- Được tiếp cận với sản phẩm đến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, làm việc cùng đội ngũ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.
- Được đào tạo liên tục về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;
- Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;
- Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;
- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;
- Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 05 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

