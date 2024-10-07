Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Tower 1 số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Bảo đảm an ninh mạng, internet Cấu hình VPN Monitor connect to multisite Loadbalancing Firewall IPsec ... Bảo đảm hệ thống Microsoft Dynamics 365 vận hành trơn tru Hệ thống bán hang POS CSDL SQL Server Service NAV Tier ... Hỗ trợ về kỹ thuật Khắc phục và sửa chữa lỗi hệ thống Đề xuất phương án phát triển các hệ thống mạng Vận hành hệ thống Server ảo hóa ( VMWare, KVM, Hypervisor,...) Vận hành hệ thống mail server Mdeamon Exchange server Zimbra mail ... Quản trị hệ thống Veeam Backup Backup hệ thống VM ảo hóa Backup Data Khôi phục sau thảm họa ... Quản trị hệ thống MS365 Quản trị hệ thống Licence MS 365 Quản trị Mteams Quản trị sharepoint Quản trị hệ thống mail 365 Quản trị hệ thống mail 365 theo tên miền Quản trị các Tenant Quản trị rule Quản trị hệ thống tổng đài Cấu hình extent Cấu hình connect Voip to ISP Cài đặt cấu hình trên IP Phone Quản trị và cấu hình firewall ( PfSense, Untangle Firewall, Iptables, ASA...) Quản trị và cấu hình các thiết bị mạng ( Cisco, Fortinet, Microtik, ...)

Bảo đảm an ninh mạng, internet Cấu hình VPN Monitor connect to multisite Loadbalancing Firewall IPsec ...

Bảo đảm an ninh mạng, internet

Cấu hình VPN Monitor connect to multisite Loadbalancing Firewall IPsec ...

Cấu hình VPN

Monitor connect to multisite

Loadbalancing

Firewall

IPsec

...

Bảo đảm hệ thống Microsoft Dynamics 365 vận hành trơn tru Hệ thống bán hang POS CSDL SQL Server Service NAV Tier ...

Bảo đảm hệ thống Microsoft Dynamics 365 vận hành trơn tru

Hệ thống bán hang POS CSDL SQL Server Service NAV Tier ...

Hệ thống bán hang POS

CSDL SQL Server

Service NAV Tier

Hỗ trợ về kỹ thuật

Khắc phục và sửa chữa lỗi hệ thống

Đề xuất phương án phát triển các hệ thống mạng

Vận hành hệ thống Server ảo hóa ( VMWare, KVM, Hypervisor,...)

Vận hành hệ thống mail server Mdeamon Exchange server Zimbra mail ...

Vận hành hệ thống mail server

Mdeamon Exchange server Zimbra mail ...

Mdeamon

Exchange server

Zimbra mail

Quản trị hệ thống Veeam Backup Backup hệ thống VM ảo hóa Backup Data Khôi phục sau thảm họa ...

Quản trị hệ thống Veeam Backup

Backup hệ thống VM ảo hóa Backup Data Khôi phục sau thảm họa ...

Backup hệ thống VM ảo hóa

Backup Data

Khôi phục sau thảm họa

Quản trị hệ thống MS365 Quản trị hệ thống Licence MS 365 Quản trị Mteams Quản trị sharepoint

Quản trị hệ thống MS365

Quản trị hệ thống Licence MS 365 Quản trị Mteams Quản trị sharepoint

Quản trị hệ thống Licence MS 365

Quản trị Mteams

Quản trị sharepoint

Quản trị hệ thống mail 365 Quản trị hệ thống mail 365 theo tên miền Quản trị các Tenant Quản trị rule

Quản trị hệ thống mail 365

Quản trị hệ thống mail 365 theo tên miền Quản trị các Tenant Quản trị rule

Quản trị hệ thống mail 365 theo tên miền

Quản trị các Tenant

Quản trị rule

Quản trị hệ thống tổng đài Cấu hình extent Cấu hình connect Voip to ISP Cài đặt cấu hình trên IP Phone

Quản trị hệ thống tổng đài

Cấu hình extent Cấu hình connect Voip to ISP Cài đặt cấu hình trên IP Phone

Cấu hình extent

Cấu hình connect Voip to ISP

Cài đặt cấu hình trên IP Phone

Quản trị và cấu hình firewall ( PfSense, Untangle Firewall, Iptables, ASA...)

Quản trị và cấu hình các thiết bị mạng ( Cisco, Fortinet, Microtik, ...)

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành về Công nghệ thông tin

- Quản trị vận hành hệ thống window server, linux

- Quản trị được hạ tầng mạng firewall, switch core, switch

- Có kinh nghiệm quản lý CSDL : MSSQL, Mysql , Orcale, Mariadb

- Nắm vững các thiết bị mạng, cấu hình được các thiết bị.

- Hiểu biết các công cụ phát triển phần mềm.

- Có khả năng xử lý sự cố Hệ thống mạng, máy tính, thiết bị tin học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : hấp dẫn, tăng lương theo hiệu quả CV và định kì hàng năm.

- Phụ cấp ăn trưa, laptop,... theo mức độ công việc

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, teambuilding, thưởng tháng lương thứ 13...

- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin