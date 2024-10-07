Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Tower 1 số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Bảo đảm an ninh mạng, internet
Cấu hình VPN
Monitor connect to multisite
Loadbalancing
Firewall
IPsec
...
Bảo đảm hệ thống Microsoft Dynamics 365 vận hành trơn tru
Hệ thống bán hang POS
CSDL SQL Server
Service NAV Tier
...
Hỗ trợ về kỹ thuật
Khắc phục và sửa chữa lỗi hệ thống
Đề xuất phương án phát triển các hệ thống mạng
Vận hành hệ thống Server ảo hóa ( VMWare, KVM, Hypervisor,...)
Vận hành hệ thống mail server
Mdeamon
Exchange server
Zimbra mail
...
Quản trị hệ thống Veeam Backup
Backup hệ thống VM ảo hóa
Backup Data
Khôi phục sau thảm họa
...
Quản trị hệ thống MS365
Quản trị hệ thống Licence MS 365
Quản trị Mteams
Quản trị sharepoint
Quản trị hệ thống mail 365
Quản trị hệ thống mail 365 theo tên miền
Quản trị các Tenant
Quản trị rule
Quản trị hệ thống tổng đài
Cấu hình extent
Cấu hình connect Voip to ISP
Cài đặt cấu hình trên IP Phone
Quản trị và cấu hình firewall ( PfSense, Untangle Firewall, Iptables, ASA...)
Quản trị và cấu hình các thiết bị mạng ( Cisco, Fortinet, Microtik, ...)
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Quản trị vận hành hệ thống window server, linux
- Quản trị được hạ tầng mạng firewall, switch core, switch
- Có kinh nghiệm quản lý CSDL : MSSQL, Mysql , Orcale, Mariadb
- Nắm vững các thiết bị mạng, cấu hình được các thiết bị.
- Hiểu biết các công cụ phát triển phần mềm.
- Có khả năng xử lý sự cố Hệ thống mạng, máy tính, thiết bị tin học.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa, laptop,... theo mức độ công việc
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, teambuilding, thưởng tháng lương thứ 13...
- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
