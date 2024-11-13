Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15, Ngõ 174 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty.
Edit, biên tập video. Đăng tải, quản lý nhằm tối ưu hiệu quả video, kênh.
Bảo vệ bản quyền nội dung video, đảm bảo an toàn cho kênh YouTube.
Đề xuất nội dung video, kênh, tư vấn cho bộ phận chuyên môn tìm nguồn nội dung phù hợp.
Chăm sóc kênh, đẩy mạnh tương tác, phát triển nội dung và người xem kênh.
Các công việc khác liên quan theo sự phân công của Leader.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Biên tập, Truyền hình, Thiết kế, Kỹ thuật dựng video, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...
Ưu tiên ứng viên đã quản lý kênh YouTube hoạt động trong lĩnh vực trò chơi và ứng dụng.
Biết sử dụng Premiere, Photoshop; kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video tốt.
Có kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo; tư duy sáng tạo; phối hợp đội nhóm tốt.
Chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Biên tập, Truyền hình, Thiết kế, Kỹ thuật dựng video, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...
Ưu tiên ứng viên đã quản lý kênh YouTube hoạt động trong lĩnh vực trò chơi và ứng dụng.
Biết sử dụng Premiere, Photoshop; kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video tốt.
Có kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo; tư duy sáng tạo; phối hợp đội nhóm tốt.
Chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng theo phần trăm kết quả kinh doanh của dự án.
Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết,...
Các chế độ phúc lợi, 12 ngày nghỉ phép/năm và đóng BHXH theo Luật lao động quy định.
Được cung cấp máy tính và trang thiết bị hỗ trợ khi làm việc.
Trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế đang xây dựng của công ty.
Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team-building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.
Lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia đào tạo chuyên môn để nâng cao năng lực.
Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết,...
Các chế độ phúc lợi, 12 ngày nghỉ phép/năm và đóng BHXH theo Luật lao động quy định.
Được cung cấp máy tính và trang thiết bị hỗ trợ khi làm việc.
Trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế đang xây dựng của công ty.
Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team-building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.
Lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia đào tạo chuyên môn để nâng cao năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI