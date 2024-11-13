Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, Ngõ 174 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty.

Edit, biên tập video. Đăng tải, quản lý nhằm tối ưu hiệu quả video, kênh.

Bảo vệ bản quyền nội dung video, đảm bảo an toàn cho kênh YouTube.

Đề xuất nội dung video, kênh, tư vấn cho bộ phận chuyên môn tìm nguồn nội dung phù hợp.

Chăm sóc kênh, đẩy mạnh tương tác, phát triển nội dung và người xem kênh.

Các công việc khác liên quan theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm.

Ưu tiên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Biên tập, Truyền hình, Thiết kế, Kỹ thuật dựng video, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...

Ưu tiên ứng viên đã quản lý kênh YouTube hoạt động trong lĩnh vực trò chơi và ứng dụng.

Biết sử dụng Premiere, Photoshop; kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video tốt.

Có kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo; tư duy sáng tạo; phối hợp đội nhóm tốt.

Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng theo phần trăm kết quả kinh doanh của dự án.

Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết,...

Các chế độ phúc lợi, 12 ngày nghỉ phép/năm và đóng BHXH theo Luật lao động quy định.

Được cung cấp máy tính và trang thiết bị hỗ trợ khi làm việc.

Trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế đang xây dựng của công ty.

Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team-building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.

Lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia đào tạo chuyên môn để nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH

