Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate HONG KONG YINTA INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 1 USD

Mức lương 500 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 687 Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu phố 5, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 500 - 1 USD

• Thực hiện kiểm tra chất lượng các sản phẩm nội thất theo tiêu chuẩn đã quy định.

• Xác định và ghi nhận các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.

• Lập báo cáo về các sản phẩm không đạt yêu cầu và đưa ra các đề xuất cải tiến.

• Tham gia vào các hoạt động đào tạo và phát triển giới thiệu quy trình QC cho nhân viên mới.

• Đảm bảo tất cả các tài liệu liên quan đến QC được cập nhật và chính xác.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QC ngành nội thất.

• Biết Tiếng Trung là bắt buộc.

• Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

• Khả năng làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả.

• Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm tra chất lượng.

Tại HONG KONG YINTA INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HONG KONG YINTA INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.