Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công Ty Cổ Phần Navee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Navee
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Công Ty Cổ Phần Navee

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại Công Ty Cổ Phần Navee

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 Cao Thắng, phường 2, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực marketing và truyền thông.
Thực hiện các kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số và mở rộng tệp khách hàng, bao gồm việc nghiên cứu, tư vấn, và giới thiệu các dịch vụ marketing của Navee Agency như SEO, quảng cáo, truyền thông sáng tạo, và PR.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nội bộ như bộ phận sáng tạo, quảng cáo, và PR để đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Quản lý hợp đồng và theo dõi quy trình thực hiện dịch vụ từ lúc ký hợp đồng đến khi hoàn thành, bao gồm hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của họ.
Đảm bảo chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để phát triển doanh thu lâu dài.
Báo cáo doanh thu, tiến độ và kết quả làm việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí Account Sales, ưu tiên có kinh nghiệm trong các agency về marketing hoặc truyền thông.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và quản lý thời gian tốt; có khả năng làm việc với các khách hàng lớn và yêu cầu cao.
Có tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Microsoft Office) và CRM.
Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và chịu được áp lực cao.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý rủi ro với khách hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Navee Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng KPI hàng tháng. Thu nhập trung bình từ 15 - 20 triệu. Có thể cao hơn theo năng lực.
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
Phúc lợi người lao động: BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định.
Đánh giá năng lực theo lộ trình phát triển (chức vụ + lương) theo chu kỳ 6 tháng/lần.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp cùng với đội ngũ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, cùng tinh thần kinh doanh mạnh mẽ.
Có lộ trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng.
Cơ hội thú vị để học hỏi và phát triển, thách thức bản thân tại nơi mà các tiêu chuẩn được đánh giá cao, mọi nỗ lực luôn được ghi nhận.
Cơ hội khởi xướng và thực hiện các sáng kiến chiến lược và hoạt động mỗi ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Navee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Navee

Công Ty Cổ Phần Navee

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

