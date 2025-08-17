Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 285 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm soát hoạt động tài chính – Giám sát doanh thu, chi phí, nhập xuất tồn và kiểm kê định kỳ.

Quản lý và kiểm soát thuế – Thực hiện kê khai, báo cáo thuế và lập báo cáo tài chính.

Theo dõi thu – chi – Quản lý thanh toán, tạm ứng và báo cáo quỹ tiền mặt.

Theo dõi và đối chiếu công nợ – Đối chiếu, lập báo cáo và kế hoạch thanh toán công nợ.

Nhiệm vụ khác – Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 – 30

Đại học chuyên ngành Kế toán Quản trị, Kinh nghiệm ≥ 2 năm ở vị trí Kế toán Tổng hợp hoặc tương đương; từng làm trong lĩnh vực F&B.

Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Giao tiếp, chịu áp lực, làm việc nhóm, quản lý – sắp xếp, cẩn thận – tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng: Tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.

Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Nghỉ phép: Theo quy định của Luật Lao động.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Đào tạo: Được hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn.

Hoạt động tập thể: Du lịch, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING

