Tuyển Sales Engineer Cnp Pump làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Cnp Pump
Mức lương
1,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: L06
- H01, An Phú Shop Villa, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 1,000 - 3,000 USD
Cung cấp chỗ ở/lương bằng đô la Mỹ/đào tạo tại nhà máy Trung Quốc/cơ hội đi công tác nước ngoài hàng năm/hoa hồng bán hàng không giới hạn/
Với Mức Lương 1,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành máy móc/hiểu biết về ngành cơ điện/có thể đi công tác tại các khu công nghiệp để gặp gỡ khách hàng và thu thập đơn hàng
Tại Cnp Pump Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cnp Pump
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
