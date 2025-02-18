Tuyển Sales Engineer Cnp Pump làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD

Mức lương 1,000 - 3,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L06 - H01, An Phú Shop Villa, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 1,000 - 3,000 USD

Cung cấp chỗ ở/lương bằng đô la Mỹ/đào tạo tại nhà máy Trung Quốc/cơ hội đi công tác nước ngoài hàng năm/hoa hồng bán hàng không giới hạn/

Với Mức Lương 1,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành máy móc/hiểu biết về ngành cơ điện/có thể đi công tác tại các khu công nghiệp để gặp gỡ khách hàng và thu thập đơn hàng

Tại Cnp Pump Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cnp Pump

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin