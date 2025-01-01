Công việc Sales Engineer

Hiện tại, thị trường việc làm Sales Engineer đang rất sôi động với mức lương hấp dẫn dao động từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh miền Nam.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales Engineer

Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng) là người kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và khả năng thuyết phục để tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ công nghệ cao. Đây là vị trí đòi hỏi sự am hiểu sâu về kỹ thuật cũng như khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề để đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

Với vai trò quan trọng, Sales Engineer giúp kết nối bộ phận kỹ thuật với khách hàng, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp. Họ không chỉ tư vấn mà còn tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh uy tín cho thương hiệu.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales Engineer tại Việt Nam ngày càng tăng cao do các công ty công nghệ, kỹ thuật phát triển mạnh mẽ. Đây là công việc có nhiều cơ hội phát triển khi người làm có thể nhanh chóng thăng tiến lên các vị trí quản lý như Trưởng bộ phận hoặc Giám đốc kinh doanh nếu có đủ kinh nghiệm và kỹ năng lãnh đạo.

Sales Engineer giúp kết nối bộ phận kỹ thuật với khách hàng, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp

2. Mức lương trung bình của nhân viên Sales Engineer

Theo tìm hiểu của Job3s, thu nhập của Sales Engineer hiện nay dao động từ 5 - 50 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm lương cơ bản từ 5 - 7 triệu đồng và khoản hoa hồng dựa trên doanh số. Mặc dù lương cố định tương đối thấp, nhưng chính thu nhập từ hoa hồng trên doanh thu mới tạo ra sự gia tăng đáng kể trong tổng thu nhập.

Khi đạt hoặc vượt KPI, các kỹ sư bán hàng có thể nhận được mức lương lên đến 50 triệu đồng/tháng. Đây được coi là mức thu nhập hấp dẫn trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Sales Engineer Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh Sales Engineer 2.000.000 - 4.000.000 Chuyên viên Sales Engineer 5.000.000 - 20.000.000 Quản lý/Trưởng nhóm Sales Engineer 13.500.000 - 30.000.000 Giám đốc Sales Engineer 30.000.000 - 50.000.0000

Mỗi công ty sẽ áp dụng một mức lương riêng cho vị trí Sales Engineer, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mặt bằng lương trên thị trường, mức độ kinh nghiệm của ứng viên hay ngân sách lương của doanh nghiệp. Đối với những ứng viên có kinh nghiệm và khả năng thương lượng tốt, mức thu nhập thường cao và hấp dẫn hơn.

Ngược lại, những người mới ra trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ bắt đầu với mức lương khá thấp. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Kỹ sư bán hàng là hoa hồng không giới hạn, giúp bạn gia tăng thu nhập đáng kể từ thành tích bán hàng.

Việc làm Sales Engineer có mức lương khá cao dựa vào hoa hồng

3. Mô tả chi tiết về công việc của một Sales Engineer

Sales Engineer đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng. Họ chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về các vấn đề kỹ thuật. Đồng thời, họ cũng thuyết phục các khách hàng tiềm năng lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Cụ thể dưới đây là những nhiệm vụ mà một Sales Engineer sẽ làm:

Chuẩn bị tài liệu, tổ chức các buổi workshop, hội thảo,…Giải thích và trình bày rõ ràng về sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật của công ty cho khách hàng.

Làm việc trực tiếp với khách hàng, đồng thời trao đổi với đội ngũ kỹ sư nhằm đánh giá nhu cầu sử dụng về thiết bị, xác định các tiêu chí cần thiết cho sản phẩm.

Hợp tác với đội ngũ kinh doanh để nắm bắt mong muốn của khách hàng, từ đó đưa ra các phương án tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp.

Đảm bảo quy trình và tiến độ giao hàng diễn ra đúng kế hoạch và theo tiêu chuẩn đã đặt ra.

Xây dựng kế hoạch nâng cấp sản phẩm, đáp ứng thị hiếu cũng như nhu cầu thị trường.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Phối hợp cùng bộ phận sản phẩm trong việc nghiên cứu, phát triển các tính năng, tiện ích mới nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Lưu ý: Nhiệm vụ trên chỉ là phần công việc cơ bản. Tùy theo yêu cầu từng dự án và mục tiêu của công ty, nhân viên có thể được phân công thêm hoặc điều chỉnh nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả làm việc tối ưu.

4. Yêu cầu của đối với việc làm Sales Engineer

Vị trí Sales Engineer đòi hỏi phải đối diện với các yêu cầu khắt khe mà khách hàng đặt ra khi lựa chọn sản phẩm, dịch vụ công nghệ. Chính vì vậy, bên cạnh chuyên môn kỹ thuật, Sales Engineer cần thành thạo các kỹ năng bán hàng để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu này. Cụ thể, những kỹ năng cần có bao gồm:

Kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp: Khách hàng luôn có các yêu cầu mới, vì vậy Sales Engineer cần linh hoạt đề xuất giải pháp với cấp trên và đội phát triển để cải tiến sản phẩm. Khi có khiếu nại kỹ thuật, Sales Engineer phải giải thích rõ ràng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Kỹ năng tương tác: Đây là yếu tố then chốt giúp Sales Engineer xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, được thể hiện qua sự tự tin, chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong mỗi cuộc trao đổi.

Tin học văn phòng: Sales Engineer cần thành thạo tin học văn phòng để quản lý thông tin và dữ liệu một cách nhanh chóng. Các công cụ này hỗ trợ họ quản lý đơn hàng, theo dõi thông tin khách hàng và xây dựng chiến lược chăm sóc hiệu quả.

Ngoại ngữ: Với xu hướng đưa các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật ra thị trường quốc tế, việc thành thạo kỹ năng ngoại ngữ sẽ giúp Sales Engineer dễ tiếp cận khách hàng nước ngoài. Ít nhất, họ cần nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành. Đây cũng là yếu tố quyết định đến mức lương cao hay thấp của một nhân viên Sales Engineer.

Sales Engineer đòi hỏi phải có kỹ năng giao tiếp, tương tác

5. Hình thức tuyển dụng việc làm Sales Engineer được tìm kiếm nhiều

Trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng việc làm Sales Engineer ngày càng gia tăng, nhiều hình thức tuyển dụng đã được doanh nghiệp áp dụng để đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Dưới đây là những hình thức tuyển dụng phổ biến cho vị trí này:

5.1. Tuyển dụng Sales Engineer Part-Time

Vị trí Sales Engineer Part-Time part-time phù hợp cho những người muốn linh hoạt trong công việc hoặc đang theo học tại các trường đại học. Dưới đây là các nhiệm vụ chính của vị trí này:

Tham gia vào các cuộc họp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm.

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo.

Cập nhật thông tin khách hàng, ghi nhận phản hồi về sản phẩm và đề xuất cải tiến nếu cần.

Vị trí này không chỉ rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm mà còn tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh - kỹ thuật.

5.2. Tuyển dụng Sales Engineer Full-Time

Việc làm Sales Engineer Full-Time yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm và nền tảng chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực kỹ thuật - bán hàng với mục tiêu cung cấp các giải pháp hiệu quả cho khách hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài. Công việc chính của một Sales Engineer full-time bao gồm:

Tiến hành khảo sát nhu cầu khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Thiết lập và củng cố quan hệ với khách hàng hiện tại cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Đảm bảo quy trình giao hàng diễn ra suôn sẻ, đúng thời hạn. Bên cạnh đó còn hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh để nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

5.3. Tuyển dụng thực tập sinh Sales Engineer

Ngoài hai hình thức tuyển dụng chính trên, các doanh nghiệp cũng rất chào đón các thực tập sinh Sales Engineer. Đây là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên hoặc những người mới ra trường muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế. Nhiệm vụ của thực tập sinh Sales Engineer bao gồm:

Hỗ trợ các kỹ sư bán hàng trong việc chuẩn bị tài liệu và tham gia các buổi hội thảo.

Tham gia nghiên cứu, phát triển, giới thiệu sản phẩm mới.

Lắng nghe, ghi nhận và báo cáo ý kiến phản hồi từ khách hàng lên cấp trên, giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

5.4. Tuyển dụng việc làm Sales Engineer không cần kinh nghiệm

Vị trí Sales Engineer không cần kinh nghiệm là cơ hội tốt cho các bạn trẻ mới tốt nghiệp hoặc sinh viên từ các ngành khác muốn thử sức và trải nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật - bán hàng. Mặc dù không cần kinh nghiệm, nhưng doanh nghiệp thường yêu cầu ứng viên cũng cần phải có một số kỹ năng như:

Tinh thần học hỏi cao, sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới.

Khả năng giải quyết vấn đề và đối mặt với thử thách.

Kỹ năng giao tiếp tốt, dễ dàng làm việc với khách hàng và đồng nghiệp.

Tư duy linh hoạt, dễ thích ứng trong các tình huống khác nhau.

6. Khu vực tuyển dụng Sales Engineer nhiều nhất

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu tuyển dụng Sales Engineer càng gia tăng đáng kể, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Những khu vực này không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là nơi hội tụ của nhiều doanh nghiệp công nghệ, tạo ra cơ hội việc làm đa dạng cho các ứng viên.

6.1. Tuyển dụng Sales Engineer tại Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị của Việt Nam, đang mở ra nhiều cơ hội cho việc làm Sales Engineer. Dưới đây là những điểm nổi bật về cơ hội nghề nghiệp này:

Nhu cầu mở rộng thị trường: Các doanh nghiệp công nghệ đang tích cực tìm kiếm Sales Engineer để thâm nhập vào thị trường mới và tăng trưởng doanh thu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Đa dạng lĩnh vực: Ứng viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, tự động hóa, thiết bị điện tử, giúp mở rộng kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Vị trí Sales Engineer không chỉ giúp nâng cao kỹ năng bán hàng mà còn tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành công nghệ - dịch vụ kỹ thuật, với tiềm năng thăng tiến lên các vị trí quản lý.

6.2. Tuyển dụng Sales Engineer TPHCM

TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, vừa là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vừa hội tụ hàng loạt công ty công nghệ nổi tiếng. Dưới đây là những điểm nổi bật về cơ hội việc làm Sales Engineer tại thành phố này:

Nhu cầu tuyển dụng cao: Các công ty công nghệ tại TP.HCM đang tìm kiếm Sales Engineer để tư vấn, giới thiệu sản phẩm công nghệ đến tay người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Đa dạng lĩnh vực phát triển: Những lĩnh vực như phần mềm, thiết bị công nghệ cao và giải pháp kỹ thuật đang phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội cho ứng viên trong nghề Sales Engineer.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp: Vị trí Sales Engineer tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong sự nghiệp, với khả năng trở thành lãnh đạo, quản lý trong ngành công nghệ.

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, việc làm Sales Engineer nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn với mức thu nhập lên đến 50.000.000 VNĐ mỗi tháng cùng tiềm năng thăng tiến không giới hạn. Sự gia tăng nhu cầu về các giải pháp kỹ thuật đã tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để đạt được thành công, ứng viên cần liên tục học hỏi và cải thiện kỹ năng của bản thân.