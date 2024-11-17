Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Viết content và đăng bài trên các trang thương mại bất động sản như: batdongsan.com, chotot, alonhadat, muabannhadat, Facebook,...để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê phòng trọ/căn hộ/mặt bằng.

Trực dự án, tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng xem phòng và làm thủ tục thuê phòng.

Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật tiến độ thuê phòng. Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc hiệu quả.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng hiện tại, hộ trợ giải quyết các thắc mắc về phòng trọ, căn hộ.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có laptop riêng và phương tiện di chuyển cá nhân.

Có kĩ năng tin học văn phòng cơ bản..

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng là yếu tố lợi thế. Bên cạnh đó công ty sẽ hỗ trợ đào tạo thêm kỹ năng mềm.

Tại Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ+ hoa hồng doanh số (30-60%) + thưởng bonus/ thưởng nóng tháng/quý/năm.

Được review lương định kì 1 năm/lần.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Có 12 ngày phép năm, được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định và được tham gia BHXH đầy đủ. Du lịch trong và ngoài nước hằng năm và các hoạt động của công ty như: sinh nhật công ty, teambuilding, giáng sinh, sinh nhật, 8/3, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin