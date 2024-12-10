Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Hảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Hảo
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 1 Hoàng Hữu Nam,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Cấp phát thuốc theo đơn;
Hỗ trợ kiểm kê, báo cáo định kì;
Kiểm tra và đối chiếu các thông tin về thuốc;
Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý khoa
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Dược
Ưu tiên có kinh nghiệm cấp phát thuốc, nếu chưa có sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, trung thực, kỹ lưỡng
Hỗ trợ các công việc khác trong khoa khi có yêu cầu
Ưu tiên có kinh nghiệm cấp phát thuốc, nếu chưa có sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, trung thực, kỹ lưỡng
Hỗ trợ các công việc khác trong khoa khi có yêu cầu
Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Hảo Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương, phụ cấp theo quy định
Sắp xếp nghỉ luân phiên theo sự phân công của khoa
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Hưởng các chính sách phúc lợi khác của hệ thống
Sắp xếp nghỉ luân phiên theo sự phân công của khoa
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Hưởng các chính sách phúc lợi khác của hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Hảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI