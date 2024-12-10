Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Hảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1 Hoàng Hữu Nam,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Cấp phát thuốc theo đơn;

Hỗ trợ kiểm kê, báo cáo định kì;

Kiểm tra và đối chiếu các thông tin về thuốc;

Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý khoa

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược

Ưu tiên có kinh nghiệm cấp phát thuốc, nếu chưa có sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, trung thực, kỹ lưỡng

Hỗ trợ các công việc khác trong khoa khi có yêu cầu

Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Hảo Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương, phụ cấp theo quy định

Sắp xếp nghỉ luân phiên theo sự phân công của khoa

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Hưởng các chính sách phúc lợi khác của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Hảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin