Tuyển IT phần mềm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Quận 3

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Triển khai các giải pháp về an toàn thông tin, bảo mật hệ thống cho khách hàng. Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho khách hàng. Phối hợp với bộ phận Sale/Presale cùng tham gia các công việc tư vấn, thiết kế, đề xuất các giải pháp phù hợp, thực hiện POC giải pháp các dịch vụ về an toàn thông tin, bảo mật hệ thống cho khách hàng. Đề xuất các giải pháp để tối ưu và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Nghiên cứu cập nhật giải pháp công nghệ mới về an toàn thông tin, bảo mật hệ thống: WAF, NAC, DLP, PAM, Endpoint Security, SIEM, ATP, NGFW, IPS, DDoS, ... Thực hiện đào tạo nội bộ về các giải pháp công nghệ. Hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác trong công ty khi cần.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên môn và hiểu biết sâu sắc về các giải pháp Network Security: NGFW (Palo Alto, Fortinet, Check Point, ...) Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai một trong các các giải pháp sau: giải pháp bảo mật như Bitdefender, Trend Micro, McAfee Endpoint Security, Microsoft Defender Advanced Threat Protection, Symantec Endpoint Protection Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai về giải pháp PAM(quản lý đặc quyền truy cập), WAF (bảo vệ ứng dụng web) Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux (CentOS, Ubuntu, Debian, ...).

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập tháng: Lương tháng + Phụ cấp + Thưởng KPI (20% lương tháng) + Thưởng quý + thưởng năm (15-17 tháng lương/ năm)

Thưởng Lễ, Tết, tổng cả năm thưởng >15-17 tháng lương

+ Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty;

+ Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm;

+ Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật (1.000.000 - 2.000.000 VNĐ)

+ Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm;

+ Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm;

+ Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên muôn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế

