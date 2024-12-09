Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CT36, Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Chỉ dựng video sản phẩm theo yêu cầu của công ty.

Biên tập và chỉnh sửa video sao cho phù hợp với định dạng và tiêu chuẩn của công ty.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành các dự án.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm dựng phim tại các công ty

Có khả năng sử dụng thành thạo Adobe Premiere Pro

Có con mắt thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 16 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.

Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm,lễ Tết.

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.

Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.

Thời gian làm việc: 08h30 – 18h từ Thứ 2 – Thứ 6 và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

