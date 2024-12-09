Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà CT36, Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Chỉ dựng video sản phẩm theo yêu cầu của công ty.
Biên tập và chỉnh sửa video sao cho phù hợp với định dạng và tiêu chuẩn của công ty.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành các dự án.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng thành thạo Adobe Premiere Pro
Có con mắt thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.
Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm,lễ Tết.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Thời gian làm việc: 08h30 – 18h từ Thứ 2 – Thứ 6 và thứ 7 cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
