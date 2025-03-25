Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Xây dựng & phát triển cộng đồng CLS trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube...)

Lập kế hoạch nội dung, sáng tạo bài viết, video theo xu hướng, đảm bảo tương tác và thu hút người theo dõi.

Quản lý fanpage, group, triển khai các chiến dịch tăng trưởng & gắn kết cộng đồng.

Theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất phương án tối ưu.

Kết hợp với các team liên quan để triển khai các chiến dịch truyền thông & quảng bá sản phẩm

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong social marketing, marketing cộng đồng hoặc truyền thông.

Hiểu biết về mạng xã hội, từng quản lý fanpage, group, tổ chức event online là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong SaaS, edtech, HR tech hoặc chuyển đổi số.

Ưu tiên

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 18 - 25 triệu + thưởng KPI theo kết quả công việc.

Thưởng tháng/quý/năm, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, thưởng Lễ Tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Môi trường sáng tạo, cơ hội phát triển mạnh trong lĩnh vực edtech.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT

