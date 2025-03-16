Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 12 USD

Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 12 USD

Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Ngày đăng tuyển: 16/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu

Software Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu

Mức lương
500 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Quế Võ Industrial Zone, Nam Sơn, Quế Võ District, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 500 - 12 USD

Hiện nay do mở rộng quy mô sản xuất cho các dự án sản xuất hàng mới, chúng tôi cần tuyển gấp 20 KỸ SƯ TE - TEST ENGINEER làm việc tại 3 chi nhánh của Foxconn tại KCN Quang Châu, Bắc Giang:
- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU, Lô F, M và lô T
- Công ty TNHH Fuhong Precision Component, Lô P
- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FULIAN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Viết chương trình test sản phẩm điện tử (dành cho kỹ sư biết lập trình)
2. Lắp đặt chuyền test theo kế hoạch sản xuất
3. Cài đặt và bảo trì các trạm test, khống chế và cải thiện tỷ lệ retest
4. Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ sản xuất.
QUYỀN LỢI:
- Làm việc tại nhà xưởng mới quy mô lớn vô cùng xịn xò
- Mức lương đàm phán hấp dẫn, đóng bảo hiểm ngay từ tháng thử việc
- Chương trình khám sức khỏe miễn phí hàng năm
- Cơ hội đi đào tạo tại Foxconn Trung Quốc, Phần Lan, Hungary...

Với Mức Lương 500 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu

Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Châu, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-software-engineer-thu-nhap-500-1-200-thang-tai-bac-ninh-job345119
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 28 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,200 USD Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
500 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Boyd Vietnam Company Limited.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 12 USD Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm