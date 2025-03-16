Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 12 USD

Hiện nay do mở rộng quy mô sản xuất cho các dự án sản xuất hàng mới, chúng tôi cần tuyển gấp 20 KỸ SƯ TE - TEST ENGINEER làm việc tại 3 chi nhánh của Foxconn tại KCN Quang Châu, Bắc Giang:

- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU, Lô F, M và lô T

- Công ty TNHH Fuhong Precision Component, Lô P

- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FULIAN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Viết chương trình test sản phẩm điện tử (dành cho kỹ sư biết lập trình)

2. Lắp đặt chuyền test theo kế hoạch sản xuất

3. Cài đặt và bảo trì các trạm test, khống chế và cải thiện tỷ lệ retest

4. Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ sản xuất.

QUYỀN LỢI:

- Làm việc tại nhà xưởng mới quy mô lớn vô cùng xịn xò

- Mức lương đàm phán hấp dẫn, đóng bảo hiểm ngay từ tháng thử việc

- Chương trình khám sức khỏe miễn phí hàng năm

- Cơ hội đi đào tạo tại Foxconn Trung Quốc, Phần Lan, Hungary...