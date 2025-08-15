Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ phát triển ứng dụng

• Tham gia viết và chỉnh sửa API phục vụ Web và Mobile App dưới sự hướng dẫn của Senior Developer.

• Học và áp dụng framework Python (Django, Flask) vào dự án thực tế.

2. Làm việc với cơ sở dữ liệu

• Viết và chạy các truy vấn SQL cơ bản trên PostgreSQL hoặc MySQL.

• Hỗ trợ kiểm tra và xử lý dữ liệu theo yêu cầu dự án.

3. Kiểm thử và sửa lỗi

• Thực hiện unit test đơn giản hoặc test API bằng Postman.

• Hỗ trợ phát hiện và sửa lỗi theo hướng dẫn của team.

4. Nghiên cứu & học hỏi công nghệ mới

• Tìm hiểu các công cụ DevOps cơ bản (Git, Docker).

• Cập nhật tiến độ công việc và trao đổi thường xuyên với nhóm lập trình.

5. Tuân thủ quy trình phát triển phần mềm

• Viết code rõ ràng, tuân thủ coding convention của team.

• Tham gia họp nhóm và báo cáo công việc định kỳ.